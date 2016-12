IBPS Officer Scale Mains Exam: रिजल्ट के बाद स्कोरकार्ड भी जारी, ये है नंबर देखने का आखिरी दिन

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सलेक्शन ने आरआरबी में ऑफिसर स्केल I,II,III भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने के बाद अब परीक्षा के स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए हैं, जिसका परीक्षार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आईबीपीएस ने 27 दिसंबर 2016 की शाम को परीक्षा के स्कोर कार्ड रिलीज किए हैं। आईबीपीएस ने ऑनलाइन माध्यम से ही स्कोर कार्ड जारी किए हैं और परीक्षार्थी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा के स्कोर कार्ड सीमित अवधि तक ही अपने परीक्षा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आईबीपीएस के अनुसार अगले महीने 27 तारीख को यह लिंक वेबसाइट से हटा दिया जाएगा, यानि 27 जनवरी 2017 तक परीक्षार्थी अपने नतीजे देख सकते हैं।

इससे पहले आईबीपीएस ने 20 दिसंबर शाम को इस परीक्षा के रिजल्ट जारी किए हैं। बता दें कि आईबीपीएस ने हाल ही में इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए थे। इस भर्ती में करीब 56 ग्रामीण बैंकों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और इस परीक्षा के अंकों में प्री परीक्षा के अंक शामिल नहीं है। इससे पहले आईबीपीएस ने प्री परीक्षा का आयोजन किया था और उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी जारी कर दिए थे। प्री परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। बता दें कि परीक्षार्थी 27 तारीख तक परीक्षा के रिजल्ट देख सकते हैं ,उसके बाद इस वेबसाइट से हटा लिया जाएगा। बता दें कि आईबीपीएस की परीक्षा में उम्मीदवारों का चयन तीन चरण में होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है और उसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठना होता है। जब प्रतिभागी इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाता है, तो उसे आखरी चरण में हिस्सा लेने योग्य माना जाता है। इसका तीसरा चरण होता है साक्षात्कार। हालांकि आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता है। इस परीक्षा में दो ही चरण होते हैं।

कैसे देखें रिजल्ट- अपने स्कोर कार्ड देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं और उसके बाद Click here to view your online main/single examination result status for CWE RRB Officers Scale I, II, III पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा और तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मांगी गई जानकारी भरें और अपना रिजल्ट चैक कर लें।

2000 का नया नोट असली है या नकली? कलर टेस्ट करके ऐसे पहचानें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 28, 2016 12:04 pm