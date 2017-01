IBPS CWE Clerk Exam: बहुत जल्द घोषित होंगे मेंस परीक्षा के परिणाम और स्कोर कार्ड, यहां देखें टेंटेटिव डेट

द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन ने बैंकों में लिपिक पदों की भर्ती की प्रक्रिया में सीडब्ल्यूई-6 मेंस परीक्षा का आयोजन किया था और अब उसके नतीजे घोषित होने का वक्त भी आ गया है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जो कि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के नतीजे इस महीने में ही जारी कर दिए जाएंगे यानि 20-25 तारीख के आसपास परीक्षा के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। परीक्षार्थी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं।

कैसे देखें रिजल्ट- अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Click here to view your results for CWE Clerks VI Main Examination’ पर क्लिक करें। उसके बाद तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मांगी गई जानकारी भरें और उसके बाद अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और असफल होने वाले उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2016 और 1 जनवरी 2017 को किया गया था और इस परीक्षा में अंग्रेजी, रिजनिंग, कम्प्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल पूछे गए थे।

वहीं अगर परीक्षा के पेपर के ऑवलऑल एनालिसिस की बात करें तो अंग्रेजी सेक्शन में 17 से 22 सवाल, रिजनिंग में 16 से 21 सवाल, क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड के 15 से 19 सवाल, कम्प्यूटर अवेयरनेस के 24 से 28 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 23 से 27 सवाल किए जा सकते थे। वहीं परीक्षार्थी कुल 123 से 128 सवाल हल कर सकते थे और जिन्होंने इतने सवाल हल किए हैं वो आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

अगर हर सेक्शन के अनुसार उनकी डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो क्वांटीटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में 40 सवाल पूछे गए थे और इस सेक्शन के सवालों को मुश्किल माना जा रहा है। अंग्रेजी सेक्शन की बात करें तो यह सेक्शन भी मुश्किल था और पूछे गए सवाल पहले से ज्यादा मुश्किल थे, हालांकि इस बार एसबीआई और आईबीपीएस ने परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव कर दिया था। वहीं रिजनिंग सेक्शन में पूछे गए सवाल भी थोड़े मुश्किल बताए जा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के सवाल थोड़े आसान थे। वहीं कम्प्यूटर सेक्शन के सवाल बहुत आसान थे, जिससे अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं।

First Published on January 10, 2017 2:18 pm