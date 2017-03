IBPS CWE Assistant Exam: नतीजे जल्द, इस प्रक्रिया के माध्यम से देखें अपना परिणाम

आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए करवाई गई परीक्षा के मुख्य चरण के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। अब परीक्षार्थी जल्द ही अपने नतीजे सकेंगे और आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और लगातार नतीजे आने में देरी हो रही है। कई टेंटेटिव डेट्स सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परीक्षा के नतीजे मार्च मध्य तक जारी किए जा सकते हैं और यह नतीजे आईबीपीएस की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। नतीजे मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी किए जा सकते हैं और इसमें रोल नंबर के माध्यम से नतीजे देखने होंगे।

बता दें कि इस परीक्षा में करीब 16 हजार पदों के लिए आवेदन किया था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने परीक्षा में भाग लिया था। बताया जा रहा है कि इसकी प्राथमिक परीक्षा में 10 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया और उसमें पास होने वाले उम्मीदवारों ने मेंस परीक्षा में हिस्सा लिया। मेंस परीक्षा का आयोजन 18 दिंसबर को किया था, जिसके बाद से उम्मीदवार अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे। इसमें ऑफिसर स्केल के लिए आवेदन मांगे गए थे और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 8824 पद आरक्षित हैं। अगर आपने भी इस परीक्षा में भाग लिया है तो अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Click here to view your results for CWE office assistant Main Examination’ पर क्लिक करें। उसके बाद तय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मांगी गई जानकारी भरें और उसके बाद अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार 2011-12 में 14 मिलियन यानि एक करोड़ 40 लाख लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी। आईबीपीएस की ओर से अलग अलग कैडर के लिए 6 परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें पीओ, कलर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और आरआरबी परीक्षा शामिल है।

एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा मिजवान 2017 फैशन शो में मनीष मल्होत्रा के लिए किया रैंप वॉक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 7, 2017 11:20 am