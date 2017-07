Delhi University: शुरू हुआ सत्र, रैगिंग पर रहेगी महीने भर नजर

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में नया शैक्षणिक सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। कॉलेजों और विश्वविद्याल की बेहतर तैयारियों और पुलिस की कड़ी मुस्तैदी से पहला दिन शांतिपूर्ण गुजरा। रैगिंग को लेकर कोई वारदात नहीं हुई। ज्यादतर कॉलेजों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। कहीं प्राचार्यों ने नवांगतुक का एक साथ स्वागत किया तो कहीं विभागों के शिक्षक अपने-अपने विषयों के छात्रों का अलग-अलग समूह बनाकर एक दूसरे से मुखातिब होने का कार्यक्रम रखा। वरिष्ठ छात्रों ने नए छात्रों का स्वागत किया। छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए आॅडियो-विडियो ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन भी किया हुआ। मुख्य रूप से कॉलेजों के शिक्षकों व प्राचार्य ने नए विद्यार्थियों को कॉलेज के बारे में जानकारी देने का लक्ष्य रखा था। यहां बता दें कि कुछ कॉलेजों ने ओरिएंटेशन का कार्यक्रम बुधवार को ही कर लिया था तो कुछ ने शुक्रवार के लिए इस कार्यक्रम को टाल दिया। बहरहाल ज्यादातर कॉलेजों ने गुरुवार को मेल मिलाप की रस्मअदायगी के साथ गुरुवार से कक्षा शुरू कर दिया।

पहला दिन केवल साक्षात्कार तक ही सीमित रहा। मसलन शिवाजी कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत परिचय के साथ हुई। इस दौरान कॉलेज के सीनियर छात्र-छात्राओं ने गीत-संगीत से जुड़े कार्यक्रम पेश कर माहौल को खूबसूरत बना दिया। इसके बाद सभी विभागाध्यक्षों से विद्यार्थियों का परिचय कराया गया। भारती कॉलेज में सभी विभागों की ओर से पहली कक्षा लगाई गई। नेहरू प्लेस स्थित देशबंधु और भाष्कराचार्य कालेजों में स्थिति कमोवेश ऐसी ही थी। यहां गुरुवार को दस बजे से ही कॉलेजों में छात्रों की चहल-पहल दिखने लगी। यहां छात्रों को कॉलेज के बारे में बताया गया, साथ ही नियम-कायदे से अवगत कराया गया। कॉलेज ने पहले से ही समय-सारणी बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया था। छात्रों को खुशी थी कि अब स्कूल ड्रेस से उन्हें छुट्टी मिल गई है। जिसका शायद बड़ी बेसब्री से उन्हें इंतजार था। आचार्य नरेंद्र देव और पीजीडीएवी कालेज में भी पहला दिन उल्लासपूर्ण रहा। नवांगतुकों ने कहा- कॉलेज में पहले दिन का अनुभव बेहद शानदार रहा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कॉलेज की पूरी टीम से नए विद्यार्थियों का परिचय कराया गया। यहां के सभी लोग काफी मददगार हैं।

खास बात रही कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र के पहले दिन रैगिंग नहीं हुई। विश्वविद्यालय के डिप्टी डीन जीएस टुडेजा के मुताबिक नए विद्यार्थियों के साथ किसी तरह की अभद्रता या रैगिंग की कोई शिकायत नहीं है। इसे लेकर कॉलेज मुस्तैद थे। परिसर में रैगिंग न करने की हिदायत वाली सूचना लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी गई। जगह-जगह सुरक्षा गार्ड भी तैनात थे। दिल्ली पुलिस, प्रॉक्टर, डीन छात्र कल्याण व अन्य विभागों के अधिकारियों ने नए सत्र के पहले दिन निगरानी रखी। कॉलेजों के बाहर दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन तैनात थी। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड भी जगह-जगह तैनात थे।

रैगिंग और छेड़खानी को रोकने के लिए महिला कॉलेजों के सामने पुलिस के खास इंतजाम किए थे। कॉलेजों के सामने महिला पुलिसकर्मी भी सादे कपड़े में तैनात थीं। दिल्ली पुलिस, प्रॉक्टर, डीन छात्र कल्याण व अन्य विभागों के अधिकारियों ने नए सत्र के पहले दिन निगरानी रखी। कहीं चंदन लगाकर तो कहीं डायरी-कॉपी बांटकर वरिष्ठों ने नवांगतुकों का स्वागत किया। इसका श्रेय विश्वविद्यालयों ने कालेजों को दिया। बता दें कि कालिंदी कॉलेज और श्रीराम कॉलेज आॅफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में एक दिन पहले ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर दिया। जबकि रामजस कॉलेज में शुक्रवार को ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा।

First Published on July 21, 2017 1:56 am