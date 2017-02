IBPS CWE VI SO Exam: वेबसाइट पर अपलोड हुए परीक्षा परिणाम, ऐसे देखें रिजल्ट

द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन ने हाल ही में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती में योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए करवाई गई परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा के बाद से परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले बताया जा रहा था कि जल्द ही इस परीक्षा के नतीजे घोषित होने वाले हैं और आईबीपीएस ने तय समय पर ही रिजल्ट घोषित कर दिए। आईबीपीएस कई परीक्षाओं का आयोजन करता है और समय पर उनके नतीजे घोषित भी कर देता है। इस परीक्षा को लेकर भी बताया जा रहा था कि परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी किए जाएंगे और उम्मीदवारों की नियुक्ति की प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अप्रैल मई के बाद उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।

आईबीपीएस ने आज (7 फरवरी 2016) को इस परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। अब परीक्षार्थी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि आईबीपीएस ने 28 और 29 जनवरी को इस परीक्षा का आयोजन किया था। इसके बाद उम्मीदवार 24 फरवरी के बाद इंटरव्यू कॉल लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन मार्च में किया जाएगा। गौरतलब है कि आईबीपीएस एक ऐसी बैंक परीक्षा है, जो कि बैंक में नौकरी करने की चाह रखने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है और लोग लंबे समय तक इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं।

कैसे चैक करें रिजल्ट- अपना रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इस परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद Click here to View Your Score Online Results of CWE SPL VI पर क्लिक करें। उसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर अपना रिजल्ट देख लें।

हार्दिक पटेल होंगे गुजरात में शिवसेना के सीएम उम्मीदवार; उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 5:37 pm