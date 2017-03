SSC CHSL Exam: वेबसाइट पर अपलोड हुई पेपर की आंसर की, यूं करें चैक और जानें डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस

SSC CHSL Tier 1 Exam 2017: कर्मचारी चयन आयोग हर साल कंबाइंड हायर सैकेंडरी लेवल परीक्षा का आयोजन करता है और इस बार भी एसएससी ने इस परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा के आयोजन के बाद परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा की आंसर की का इंतजार कर रहे थे, ताकि अपने परीक्षा प्रदर्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आयोग ने परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म करते हुए परीक्षा की आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। अगर आपने भी इस परीक्षा में भाग लिया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा का आयोजन एक महीने तक किया गया था और आप हर पेपर के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आप भी आंसर की देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की से जुड़े लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद रोल नंबर और पासवर्ड डाल लें और परीक्षा पेपर का चयन करें। उसके बाद सब्मिट करने पर आपकी आंसर की स्क्रीन पर आ जाएगी। इस आंसर की में सभी सवालों के उत्तर लिखे होंगे और आप इससे अपने उत्तर का मिलान करके अपने प्रदर्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि आयोग ने 7 जनवरी 2016 से 8 फरवरी 2016 के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया था और इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। यह प्रक्रिया का पहला चरण है और इसके बाद कई चरण होने हैं।

इस परीक्षा के माध्यम से 6578 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर पद शामिल है। बता दें कि सीएचएसएल 2016 परीक्षा का यह पेपर पेन एंड पेपर मोड से किया गया था और यह 100 नंबरों का होगा। पेपर का समय एक एक घंटे का था और परीक्षार्थियों को इस वक्त में ही सभी सवालों के जवाब देने थे। इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, रिजनिंग, एप्टीट्यूड, भाषा आदि के सवाल पूछे गए थे। बता दें कि एसएससी मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के साथ साथ कई अन्य परीक्षाओं का आयोजन भी करता है, इन परीक्षाओं में सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षा भी शामिल है।

एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मथुरा, बरसाना में शुरु हुआ होली का उत्सव

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 9, 2017 11:06 am