CBSE 10वीं के विद्यार्थियों को देगा योगा और देशभक्ति के नंबर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा के बच्चों को अगले साल से योगा करने और देशभक्ति दिखाने के भी नंबर दिए जाएंगे। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को को- स्कोस्टिक एक्टिविटी जैसे कि योगा, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी आदि के लिए A से लेकर E तक ग्रेड भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को ये नंबर हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में दिए जाएंगे। साथ ही सीबीएसई की ओर से दी गई ये ग्रेड विद्यार्थियों की मार्क शीट में दिखाई देगी, हालांकि इससे पूरे रिजल्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।

वहीं नोटिफिकेशन के अनुसार विद्यार्थियों को उनके इंट्रेस्ट के अनुसार प्रोफेशनल्स से ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्कूलों में फिजिकल फिटनेस, अनुशासन, स्पोर्ट्समैनशिप, देशभक्ति, हेल्थ केयर के लिए खेल, योगा और एनसीसी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस नई व्यवस्था में विद्यार्थियों को नंबर उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर की ओर से दिए जाएंगे। अभी बोर्ड परीक्षा में 80 फीसदी अंक बोर्ड परीक्षा के होते हैं जबकि 20 फीसदी स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं।

गौरतलब है कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम को फिर से मंजूरी दे दी थी यानी अगले सेशन से दसवीं क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को बोर्ड का एग्जाम देना होगा। यह फैसला मंगलवार (20 दिसंबर) को लिया गया है। इससे पहले CBSE ने छह साल पहले दसवीं में बोर्ड की परीक्षा देने को वैकल्पिक कर दिया था। उस वक्त यानी 2009 में Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) को लाया गया था। तब स्टूडेंट के पास विकल्प था कि वह बोर्ड का पेपर दे या फिर CCE वाला।

वहीं सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया है। सीबीएसई ने इस बार थोड़ी देर से परीक्षा शुरू करते हुए 9 मार्च 2017 से परीक्षा को शुरू करने का फैसला किया है। हर बार सीबीएसई मार्च के पहले हफ्ते में ही परीक्षा शुरू कर देती है, लेकिन इस बार चुनावों के चलते सीबीएसई ने परीक्षाएं 1 हफ्ते बाद से शुरू करवाने का फैसला किया है।

First Published on February 1, 2017 10:30 am