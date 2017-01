CBSE 10th,12th Exam: यहां पढ़ें- बोर्ड परीक्षा तारीख से जुड़ा नया अपडेट, ये हो सकती है एग्जाम डेट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं करवाता है और यह सीबीएसई की प्रमुख परीक्षाओं में से एक है। अब 2017 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी सीबीएसई ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सीबीएसई अब बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है, कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर संशय बना हुआ है। हालांकि खबरें आ रही है कि जल्द ही इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और बोर्ड जल्द ही परीक्षा की डेट शीट वेबसाइट पर जारी कर देगा।

बताया जा रहा है कि इस बार परीक्षा जल्दी भी करवाई जा सकती है और इस बार 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक सीबीएसई की ओर से परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। इस बार 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के अनिवार्य करने के बाद 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ गई है। बता दें कि 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 15 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 6 लाख के करीब लडकियां और 8 लाख के करीब छात्र शामिल हैं।

गौरतलब है कि पिछली साल सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं एक साथ शुरू की थी। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 1 मार्च 2016 से 28 मार्च 2016 तक और 12वीं कक्षा की 1 मार्च से 22 अप्रैल 2016 तक करवाई गई थी। हालांकि इस बार 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं अलग अलग टाइम पर शुरू हो सकती है। सीबीएसई 10 वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं करवाने के साथ साथ देश में कई अन्य परीक्षाओं का आयोजन भी करता है, जिसमें नेट, टीचर टेस्ट आदि शामिल है। साथ ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और भी चलाता है। साथ ही स्कूलों को मान्यता देने आदि का कार्य भी सीबीएसई के हाथ में है। सीबीएसई 3 नवंबर 1962 से देश में काम कर रहा है।

“2017-18 से फिर से शुरू होगी CBSE स्कूलों की दसवीं की बोर्ड परीक्षा”: प्रकाश जावडेकर

First Published on January 4, 2017 11:55 am