CAT Exam 2016: बहुत जल्द आने वाले हैं परीक्षा के नतीजे, ऐसे देखें रिजल्ट

बिजनेस शिक्षा के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कॉमन ऐप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आईआईएम से पढ़ाई करने का मौका दिया जाता है। इस बार भी आईआईएम ए़डमिशन के लिए कैट का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था और अब परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही इस परीक्षा के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि पिछले महीने 4 दिसंबर को दो सेशन में 138 परीक्षा केंद्रों पर करवाई गई थी।

बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और पास होने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को एसएमएस के जरिए भी सूचित कर दिया जाएगा। बता दें कि आईआईएम में दाखिला लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। साथ ही परीक्षा के स्कोर कार्ड 31 दिसंबर 2017 तक ही वैध माने जाएंगे। गौरतलब है कि इस साल करीब 2,32,434 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया और जो कि पिछले साल के 2,18,664 आवेदकों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

इस परीक्षा का आयोजन दो बैच में किया गया था। बताया जा रहा है कि पहले बैच के पेपर में कुछ खास नहीं था और कुछ ऐसा नहीं था कि उससे अभ्यर्थी चौंक जाएं या उसकी उम्मीद ना हो। यह पेपर उम्मीद के अनुसार था, यानि तक पैटर्न के अनुसार ही था। हालांकि पेपर के सवालों का स्तर पिछले साल से ज्यादा कठिन था। वहीं दूसरे बैच का पेपर पहले ज्यादा आसान बताया जा रहा है, हालांकि हर सेक्शन में कुछ मुश्किल सवाल भी थे। इस एग्जाम के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। इसके साथ ही ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में पढ़े वाले उम्मीदवारों भी इसके लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और डीए कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों के लिए अंक सीमा 45 फीसदी रखी गई है।

First Published on January 3, 2017 11:43 am