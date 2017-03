BSNL में निकली 2500 से अधिक पदों पर भर्ती, जल्दी करें अप्लाई

नौकरी खोज रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने रिक्त पद पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली है। बीएसएनएल ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (टेलीकॉम) पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके माध्यम से 2510 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाएगा। बीएसएनएल ने हाल ही में जेटीओ और जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती की थी। अगर आप भी इस पद पर काम करने के इच्छुक हैं तो आप आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है-

पद का विवरण- भर्ती में 2510 पदों पर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (टेलीकॉम) की भर्ती की जानी है और इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों की पे स्केल 16400 रुपये से 40500 रुपये होगी। साथ ही इन 2510 पदों में हर प्रदेश के अनुसार पद आरक्षित हैं। इसमें गुजरात के लिए 260, कर्नाटक के लिए 300, केरल के लिए 330, महाराष्ट्र के लिए 440 पद, उत्तर प्रदेश पद के लिए 117 पद आरक्षित है। भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक को बीई या बीटेक किया होना आवश्यक है और यह टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिकल में से की होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को गेट परीक्षा 2017 में पास होना आवश्यक है।

आयु सीमा- भर्ती में 18 से 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और यह उम्र 6 अप्रेल 2017 के आधार पर तय की जाएगी। वहीं एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी गई है।

आवेदन फीस- इस भर्ती में आवेदन करने के लिए ओबीसी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये, एससी-एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। इस फीस का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है।

कैसे करें अप्लाई- अगर आप भी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 6 मार्च 2017 से 6 अप्रैल 2017 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

First Published on March 2, 2017 11:54 am