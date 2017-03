BPSC ने जारी किया इस बड़ी परीक्षा का टाइम टेबल, कई उम्मीदवारों का इंतजार खत्म

बिहार लोक सेवा आयोग प्रदेश में कई विभागीय और राज्य स्तरीय पदों के लिए भर्ती निकालकर परीक्षा का आयोजन करता है और योग्य उम्मीदवारों की पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में बीपीएससी ने न्यायिक सेवा परीक्षा का आयोजन भी किया था और अब इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार भाग लेंगे। बीपीएससी ने इस परीक्षा का टाइम-टेबल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 24 मार्च से परीक्षा शुरू करवाई जाएगी और परीक्षा 28 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा को दो शिफ्ट में करवाया जाएगा।

इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा पास होना जरुरी है और उन्हें आयोग की ओर से जारी किए दिशा-निर्देश पूरे करने होंगे। इसके लिए परीक्षार्थियों को आवेदन करना होगा और चालान के माध्यम से फीस जमा करके तय समय पर आवेदन फॉर्म आखिरी तारीख से पहले कार्यालय में भेजना होगा। बता दें कि इस टाइम टेबल के अनुसार 24 मार्च को जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी, 25 मार्च को जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, 26 मार्च को ट्रायल लॉ और संवैधानिक व प्रशासनिक लॉ की परीक्षा करवाई जाएगी। उसके बाद 17 और 28 मार्च को भी कानून से जुड़ी हुई कई परीक्षाएं करवाई जाएगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से शाम 1 बजे और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।

परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार जल्द ही परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि आयोग परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा के एक हफ्ते पहले जारी करेगा। यह एडमिट कार्ड आपके न तो पोस्‍ट किया जाएगा और न ही ईमेल, आपको अपना एडमिट कार्ड कमिशन की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। पूरा टाइम टेबल देखने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद इस परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अपना टाइम टेबल देख लें और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी इसी तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

शत्रुघ्न सिन्हा ने चेतन भगत को ट्वीटर पर लताड़ा; आडवाणी की राहुल गांधी से की थी तुलना

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 1, 2017 11:10 am