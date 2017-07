Bihar TET Admit Card 2017: बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रवेश पत्र, यूं करें डाउनलोड

बिहार प्रारम्भिक शिक्षक माध्यमिक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा TET 2017 का एडमिट कार्ड रविवार (16 जुलाई) को अपलोड किया जाएगा। इसके लिए 23 जुलाई को परीक्षा होनी है। बिहार ने आखिरी बार 2011 में TET करवाया गया था। अब छह साल बाद इसे फिर से करवाया जा रहा है। ऐसे अपलोड करें एडमिट कार्ड – सबसे पहले www.bsebonline.net की वेबसाइट पर जाइए। इसके बाद वहां ‘Bihar TET 2017: Admit card‘ लिखा होगा। उसपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे रोलनंबर, नाम और कुछ चीजें पूछी जाएंगी। वह भर दीजिए और सब्मिट पर क्लिक कर दीजिए। इसको डाउनलोड करना ना भूलें। उसका प्रिंट आउट भी ले लें।

इसके लिए कुल दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर में 150-150 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। बार-बार डेट आगे बढ़ाने के पीछे इंटरमीडिएट छात्रों की कॉपी चेक होने को वजह बताया गया था। एडमिट कार्ड किसी के भी घर पर नहीं भेजा जाएगा। इसको याद से डाउनलोड ही करना होगा। इसको सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें कि अगर परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई को होता है, तो बोर्ड एक-दो दिन में एडमिट कार्ड जारी कर देगा, या जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी कर दी जाएगी।

एडमिट कार्ड आने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद परीक्षा से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी भरें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

23 जुलाई को होने वाले इस परीक्षा में शिक्षक बनने के इच्छुक हजारों उम्मीदवार भाग लेंगे। बोर्ड ने मई में ही इस परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी। वहीं बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है और वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़ी कई अहम तारीखें आदि भी बता दी गई है। बता दें कि अनिवार्य एवं मुफ्त बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा घोषित नियमावली के अनुसार विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है।

First Published on July 16, 2017 10:21 am