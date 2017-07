Bihar TET Admit Card: इस वेबसाइट से एडमिट कार्ड करें डाउनलोड, बिना एप्लीकेशन नंबर के ऐसे निकालें प्रवेश पत्र

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। बता दें कि यह रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पहले खबरें आ रही थीं कि परीक्षा का आयोजन देरी से किया जा सकता है, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद साफ हो गया है कि परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई को आयोजन किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने इस बार परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने में देरी कर दी है और अब उम्मीदवारों के पास परीक्षा को लेकर तैयारी करने का समय बहुत कम है। बोर्ड ने इससे पहले परीक्षा के कार्यक्रम में चार बार बदलाव किया गया है। 23 जुलाई को होने वाले इस परीक्षा में शिक्षक बनने के इच्छुक हजारों उम्मीदवार भाग लेंगे।

बोर्ड ने मई में ही इस परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड इस हफ्ते में परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। वहीं बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है और वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़ी कई अहम तारीखें आदि भी बता दी गई है। परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट www.bsebonline.net पर जाना होगा, उसके बाद लेटेस्ट न्यूज में एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड की मदद से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो उसे प्राप्त करने का लिंक भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप उसे हासिल कर सकते हैं।

वृष राशि वालों के लिए 16 जुलाई -22 जुलाई का राशिफल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 10:32 am