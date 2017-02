उत्तराखंड के धनौल्टी से ग्राउंड रिपोर्ट: समधीजी बैठे हैं सब काम करा दूंगा, राजनाथ सिंह के नाम पर पंकज सिंह के ससुर ने मांगे वोट

उत्तराखंड में यह किसी उम्मीदवार का सबसे बड़ा काफिला है, जिसमें 300 गाड़ियां हैं और ज्यादातर एसयूवी हैं। इस 68 वर्षीय उम्मीदवार अपना पिछला विधानसभा चुनाव हार चुका है और 15 साल बाद राजनीति में वापसी कर रहा है। खैर यह सब उनकी टीम के लिए मायने नहीं रखता क्योंकि यह उम्मीदवार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के समधी हैं।

आरएसएस के स्वयंसेवक नारायण सिंह राणा की बेटी सुषमा की शादी राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह से हुई है। राणा फिलहाल धनौल्टी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके बेटे जसपाल राणा के शूटर हैं और 2004 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वह फिलहाल खेलों को प्रोत्साहित करने वाली आरएसएस यूनिट क्रीडा भारती के उपाध्यक्ष हैं। परोगी गांव में एक सार्वजनिक सभा में नारायण सिंह राणा ने बताया कि कैसे उन्होंने जल्द सड़कों का अप्रूवल हासिल कर लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह केंद्र सरकार से जल्द काम करवा लेंगे। समधीजी बैठे हुए हैं।

अपनी फोर्ड एंडेवर में सफर के दौरान इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में राणा ने बताया कि स्थानीय नेताओं की डिमांड पर उन्हें टिकट मिला है। बीजेपी ने सिटिंग एमएलए महावीर सिंह की जगह उन्हें टिकट दिया है। हालांकि राणा ने इस बात से इनकार किया है कि अपने लिंक्स के कारण उन्हें टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री जी ने एक भी बात नहीं बोली। मैं उनके घर जाता हूं क्योंकि मेरी बेटी वहां हैं। मैं किसी तरह का राजनीतिक फायदा उठाने वहां नहीं जाता। राजनाथ सिंह की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह पूछने पर कि उनके काफिले में 300 गाड़ियां हैं, वह कहते हैं कि मैंने किसी से साथ आने को नहीं कहा, मैंने इसके लिए किसी को पैसे भी नहीं दिए। लोग अपने आप आ रहे हैं।

प्रीतम सिंह से है मुकाबला : राणा का चुनावों में मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार प्रीतम सिंह पंवार से है, जो हरीश रावत सरकार का समर्थन करते हैं और उनकी कैबिनेट में भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह माल को पहले उतारा था, लेकिन बाद में पंवार को अपना सपोर्ट दे दिया।

First Published on February 15, 2017 10:25 am