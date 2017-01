गैजेट्स की दुनिया में गेम चेंजर साबित होगी इंडियन एक्सप्रेस की नई साइट Techook.com

भारत के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल ने एक नई वेबसाइट Techook.com लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर यूजर्स को टेक्नॉलजी गैजेट्स से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। लोगों के लिए स्मार्टफोन लेने का फैसला आसान बनाने के मकसद से बनाई गई Techook.com मीडिया में टेक्नॉलजी जर्नलिज्म में एक अहम रोल अदा करेगी। इसमें डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए बेहद अलग यूजर इंटरफेस है, जो भारत से आने वाले वर्ल्ड क्लास यूजर इंटरफेस का स्टैंडर्ड तय करता है।

इस साइट के लॉन्च को गेम चेंजर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह सूचना की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के अलावा गैजेट्स के पिछले रिव्यू भी दिखाता है। इसमें हर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर हर पैरामीटर को 7 दिन टेस्ट करने के बाद रेटिंग्स दी जाएंगी। इसके जरिए Techook.com अपने यूजर्स तक पूरी सूचना पहुंचाएगा। प्रॉडक्ट्स को भी अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है, ताकि यूजर्स उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। इस वेबसाइट पर खबरों के अलावा वीडियोज और आर्टिकल के जरिए यूजर्स को देश-विदेश में गैजेट्स की दुनिया में हो रही नई चीजों के बारे में अपडेट दिया जाएगा।

इस वेबसाइट के लॉन्च पर इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल के सीईओ संदीप अमर ने कहा कि Techook भारत में सबसे इनोवेटिव मीडिया लॉन्च में से एक है। इसका डिजाइन और यूजर इंटरफेस बिल्कुल ही अलग है। इसमें मोबाइल फोन की गहन समीक्षा और उसकी स्पेसिफिकेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद होंगी। उन्होंने कहा, Techook यूजर्स को स्मार्टफोन लेने का फैसला आसान बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि हम यूजर्स के लिए मोबाइल फोन से जुड़ा बेहतर कंटेंट लाएंगे। इसके अलावा भविष्य में बाकी गैजेट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रॉडक्ट पर कोई एेड नहीं होगा और यूजर्स एक्सपीरियंस बेहद ऊंचे दर्जे का होगा।

टेक्नॉलजी का लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है, यही बात Techook को बाकी टेक वेबसाइट्स से अलग बनाती है। इसके अलावा इस प्रॉडक्ट में कार्ड फॉर्मेट ले-आउट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यूजर्स एक पेज छोड़े बिना दूसरे तक जा सकते हैं। सीईओ संदीप अमर ने कहा, डिजिटल दुनिया में टेक्नॉलजी को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और यही Techook के डिजाइन में नजर आता है।

First Published on January 23, 2017 8:41 am