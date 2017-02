वीडियो: तीसरे T20 में सुरेश रैना ने लपका गजब कैच, दर्शक भी हो गए फील्डिंग के फैन

तीसरे टी20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 75 रनों से मात दी। भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी ने 56 रन और सुरेश रैना ने 63 रन बनाए। इसके अलावा युवराज सिंह भी शानदार फॉर्म में दिखे और 10 गेंदों पर उन्होंने 27 रन ठोक दिए। भारत ने इस टूर की सभी सीरीज जीत ली हैं। लेकिन यह टी20 सीरीज कुछ और वजहों से भी खास है। इस सीरीज में एक खास खिलाड़ी का प्रदर्शन काबिलेतारीफ रहा है और वह हैं सुरेश रैना, जिन्होंने न सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि फील्डिंग से भी सबको अपना दीवाना बना लिया।

दरअसल भारतीय अॉलराउंडर सुरेश रैना ने इस मैच में एक लाजवाब कैच लिया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। दरअसल इंग्लैंड के 127 रनों पर 6 विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग कर रहे थे बेन स्टोक्स। स्पिनर युजवेंद्र चहल की गेंद पर उन्होंने सिक्स मारने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री के किनारे पर खड़े सुरेश रैना ने एक शानदार कैच ले लिया। इस दौरान उनका बैलेंस भी बिगड़ा और सबको लगा कि शायद वह बाउंड्री के भीतर गिर जाएंगे। लेकिन बेहद खूबसूरती से रैना ने खुद को संभाला और स्टोक्स को पवेलियन लौटना पड़ा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अॉलराउंडर जोंटी रोड्स ने कहा था कि उन्हें अगर किसी खिलाड़ी को फील्डिंग करते हुए देखना अच्छा लगता है तो वह सुरेश रैना ही हैं।

आपको बता दें कि इंग्लैंड के साथ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीन टी20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए थे। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत बेहद खराब रही और कप्तान​ विराट कोहली मात्र 2 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। इसके बाद केएल राहुल ने सुरेश रैना के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए भारत का स्कोर 65 रन तक पहुंचाया। बाद में धोनी, युवराज और रैना की शानदार बल्लेबाजी से भारत का स्कोर 202 रन पहुंच गया। इसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 127 पर अॉल आउट हो गई। मैच में यजुवेंद्र चाहल ने 6 विकेट चटकाए।

देखिए बाउंड्री पर सुरेश रैना का शानदार कैचः

पहले टी20 मैच में भी सुरेश रैना ने शानदार फील्डिंग की थीः

