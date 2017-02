पैसे लेकर महिलाओं के फोन नंबर मर्दों को बेच रहे हैं ‘रिचार्ज वाले भैया’

उत्तरप्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि रिचार्ज कराने वाली दुकानों पर पैसे लेकर खूबसूरत लड़कियों के नंबर बेचे जा रहे थे, ताकि फोन पर उन्हें परेशान किया जा सके। यह मामला उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा स्थापित की गई पुलिस हेल्पलाइन 1090 पर महिलाओं ने अनचाही कॉल्स की शिकायतें दर्ज कराईं। पिछले 4 वर्षों में करीब 6 लाख शिकायतें इस हेल्पलाइन पर आई हैं, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत उनकी है, जिन्हें फोन पर प्रताड़ित किया गया था। जानकारी के मुताबिक जिस मोबाइल की दुकान से महिलाएं अपना फोन रिचार्ज कराती हैं, वहां से मर्द उनका नंबर ले लेते हैं और फिर उन्हें दोस्ती के लिए पूछते हैं। दुकानदार भी लड़कियों का फोन नंबर अपने पास सेव कर लेते हैं और फिर पैसे लेकर उन्हें बेच देते हैं।

यह है रेट का तरीका : अगर कोई लड़की खूबसूरत की श्रेणी में आती है, तो उसका नंबर पाने की कीमत है 500 रुपये। जबकि आम दिखने वाली लड़की का नंबर देने के लिए दुकानदार 50 रुपये लेते थे। आईजी नवनीत सेकरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इस समस्या से हजारों महिलाओं के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिचार्ज करने वाले दुकानदार अकसर नकली आईडी के जरिए सिम लेने में मदद करते हैं और इसके बाद उसे अपने स्टॉक में रख लेते हैं।

शाहजहांपुर के रहने वाले 24 वर्षीय मोहम्मद ने एचटी को बताया कि यह सिर्फ मौज मस्ती के लिए था। उसने बताया कि बाप-बेटे द्वारा चलाई जाने वाली दुकान से वह रिचार्ज कराता था। जब पिता दुकान पर नहीं होते थे, तो हम वहां जाते थे। वहां मोहम्मद अपने दोस्त के साथ लड़कियों को फोन मिलाकर दोस्ती के लिए पूछता था। उसने माना है कि उसने कई लड़कियों को वॉट्सएेप पर अश्लील तस्वीरें भी भेजी थीं।

वहीं इलाहाबाद में एक पीसीओ चलाने वाला मनु भैया कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते, लेकिन एेसा होता है। धंधे में नए लोग ही एेसा करते हैं। कई लोग अपने रिश्तेदारों में ही लड़कियों का नंबर सर्कुलेट कर देते हैं। सीतापुर की रहने वाली पूजा गुप्ता (बदला हुआ नाम) ने बताया कि एेसी कॉल पर लोग भद्दी बाते करते हैं। उन्हें भी एक शख्स का फोन आया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद उस शख्त ने देर रात नए नंबर से फोन करना शुरू कर दिया। गुप्ता को फिक्र है कि कहीं इसे लेकर उसके पति उसपर शक न करने लगें।

First Published on February 3, 2017 11:04 am