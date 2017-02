करनाल: लेजबियन संबंध बनाने के दबाव में छात्रा ने लगा ली फांसी, आरोपी बहनों पर मामला दर्ज

लेजबियन संबंधों का दबाव बनाए जाने के कारण करनाल के एक आवासीय स्कूल में ग्यारवीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी संस्थान में पढ़ने वाली दो बहनों ने उस पर लेजबियन संबंध बनाने का दबाव डाला था। पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपी बहनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।

मरने वाली लड़की की उम्र 16 साल की थी और फिलहाल वह हॉस्टल में अपनी बहन के कमरे में रह रही थी। मृतका की बहन भी इसी इंस्टिट्यूट से बीए कर रही है और पूर्व में दोनों बहनें एक ही हॉस्टल में अलग कमरों में रहती थीं। कुछ वक्त पूर्व मृतक छात्रा ने आरोपी बहनों द्वारा खुद पर लेजबियन रिलेशनशिप में आने का दवाब बनाए जाने की बात अपने परिजनों को बताई तो परिजनों ने इसकी शिकायत स्कूल मैनेजमेंट से करते हुए मृतका को उसकी बड़ी बहन के रूम में ही शिफ्ट करा दिया।

मृतका पानीपत जिले के एक गांव की निवासी है। शुक्रवार को जब उसकी बड़ी बहन क्लास के बाद हॉस्टल आई तो उसका रूम अंदर से बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने हॉस्टल अथॉरिटी को बताया। दरवाजा तोड़ने पर लड़की की लाश पंखे से लटकी मिली। एएसआई लखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस पूछताछ के दौरान मृतका की बहन ने यह जानकारी दी कि मृतका पर हॉस्टल की ही दो लड़किया लेजबियन रिलेशनशिप के लिए दवाब बनाती थीं, जिससे वह काफी तनाव में थी।

वहीं स्कूल प्रशासन ने इस तरह की कोई भी शिकायत न मिलने की बात कही है। जबकि मृतका के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मैनेजमेंट को इस बारे में जानकारी दी थी। एसएचओ जितेन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस हॉस्टल की छात्राओं से पूछताछ कर रही है। उन छात्राओं के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जो मृतका और आरोपी बहनों के संपर्क में थीं।

मध्य प्रदेश: फांसी लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ा शख्स, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 11:27 am