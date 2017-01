पंजाब: पांच लाख से भी कम है इन उम्मीदवारों की संपत्ति, सभी आप के, जानिए इनके बारे में

पंजाब विधान सभा चुनाव में कांग्रेस और अकाली दल और भाजपा गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी भी तगड़ी दावेदार बनकर उभरी है। राज्य में 30 प्रतिशत अधिक आबादी दलितों की है। आम आदमी पार्टी दलितों और निम्न आय वर्गीय वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को चुनावी टिकट दिया है उनकी पृष्ठभूमि से भी पार्टी का गरीब परस्त होने की छवि बन रही है। राज्य के तीन प्रमुख दलों के प्रत्याशियों में सबसे कम संपत्ति आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पास है।

1- रुपिंदर कौर रूबी- भटिंडा (एससी) सीट से आम आदमी पार्टी ने रुपिंदर कौर रूबी को उम्मीदवार बनाया है। रुपिंदर के पास कुल 1.75 लाख रुपये की संपत्ति है। 27 वर्षीय रुपिंदर एलएलएम करके पीएचडी कर रही हैं। उनके पिता सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं। वो आप से 2013 में जुड़ी थी। रुपिंदर का मुकाबला अमित रत्तम (अकाली दल) से है जिनके पास 2.07 करोड़ रुपये की संपत्ति है। वहीं इस सीट से कांग्रेस ने हरविंदर सिंह गिल को उतारा है जिनके पास 85.45 लाख रुपये की संपत्ति है।

2- कुलवंत सिंह पंधूरी- आम आदमी पार्टी के महाल कलां (एससी) सीट से प्रत्याशी 42 वर्षीय कुलवंत सिंह एक दिहाड़ी के बेटे और पूर्व पत्रकार हैं। कुलवंत एक साल पहले एक पंजाबी अखबार से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए थे। कुलवंत के पास कुल 2.70 लाख रुपये की संपत्ति है। ये पूछने पर कि वो चुनाव कैसे लडेंगे कुलवंत कहते हैं, “मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। जनता लड़ रही है। आप के समर्थक कैंपेन पर खर्च कर रहे हैं।” कुलवंत का मुकाबला अकाली दल के अजित एस शांत से है। अजित के पास 89.85 लाख रुपये है। इस सीट से कांग्रेस ने हरचंद कौर को टिकट दिया है जिनके पास 51.51 लाख रुपये की संपत्ति है।

3- परिमल सिंह- भादौर (एससी) सीट से आम आदमी पार्टी ने परिमल सिंह को उतारा है। 36 वर्षीय परिमाल के पास कुल 3.02 लाख रुपये की संपत्ति है। 12वीं तक पढ़े परिमल पंजाब राज्य बिजली विभाग में एक साल काम कर चुके हैं। वो साल 2014 के आम चुनाव में आप के कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े रहे थे। उनका सीधा मुकाबला अकाली दल के बलवीर सिंह (1.43 करोड़ रुपये) और कांग्रेस के जोगिंदर सिंह (4.06 करोड़ रुपये) से होगा।

4- बलजिंदर कौर- तलबंडी साब से आप उम्मीदवार 31 वर्षीय बलजिंदर कौर फतेहगढ़ साहब के माता गुजरी कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर थीं। बलजिंदर अंग्रेजी साहित्य में एमफिल हैं। उनके पास कुल 3.66 लाख रुपये की संपत्ति है। वो इसी सीट 2014 में विधान सभा उप चुनाव में लड़ी थीं लेकिन हार गई थीं। बलजिंदर का मुकाबला अकाली दल के जीत मोहिंदर सिंह (11.88 करोड़ रुपये) और कांग्रेस के खुशबाज सिंह (1.67 करोड़ रुपये) से है।

5- गुरप्रीत सिंह- पंजाब की पायल (एससी) विधान सभा सीट से आप ने गुरप्रीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। गुरप्रीत के पास कुल 4.98 लाख रुपये की संपत्ति है। गुरप्रीत का चुनाव में सीधा मुकाबला अकाली दल के ईशर सिंह (2.36 करोड़ रुपये) और कांग्रेस के लखवीर सिंह (54.67 लाख रुपये) है।

वीडियो: चुनाव आयोग ने बजट को 1 फरवरी को पेश करने को दी मंजूरी; लेकिन कहा- “सरकार चुनावी राज्यों के लिए न करे नई स्कीमों का ऐलान”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 24, 2017 10:59 am