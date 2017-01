जिन जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया आतंकियों को करारा जवाब, उन्हें सरकार ने शौर्य चक्र से नवाजा

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पिछले सितंबर को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले दो विशेष बलों के 19 जवानों को बुधवार को शौर्य पदकों से नवाजा गया। इनमें उन्हें एक कीर्ति चक्र और 5 शौर्य चक्र शामिल हैं। अभ्यास से प्रस्थान के बाद आर्मी ने उन लोगों की सूची जारी नहीं की, जिन्हें यह सम्मान मिला है। सेना का यह अॉपरेशन अब तक गोपनीय है। 4 पैरा एसएफ के मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र जबकि 9 पैरा एसएफ के कमांडिंग अॉफिसर कपिल यादव, 4 पैरा एसएफ के कमांडिंग अॉफिसर हरप्रीत संधु को अॉपरेशन के लिए युद्ध सेवा मेडल दिए गए। इन दो यूनिट्स को जो अवॉर्ड्स दिए गए उनमें अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र, 5 शौर्य चक्र और 13 सेना मेडल शामिल हैं।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन अवॉर्ड्स के अलावा इन यूनिट्स के 12 लोगों का नाम डिस्पैच में मेंशन किया गया है, जो अलग-अलग अॉपरेशंस में उनकी वीरता को सम्मानित करता है। जिन लोगों को अवॉर्ड्स दिए गए हैं, सेना ने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सेना के एक सूत्र ने बताया कि हर प्रशस्ति पत्र में सारी जानकारी होती है और इसके बाहर आने से अॉपरेशन और उसकी रणनीति की सारी जानकारी भी बाहर आ जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष टुकड़ी के अॉपरेशन गुप्त रखे जाते हैं। हमने 2015 में म्यांमार अॉपरेशन के बाद भी वीरता पदकों के प्रशस्ति पत्र जारी नहीं किए थे।

एसएफ की दो बटालियनों को जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए तैनात किया गया था और शायद जवानों को आतंकियों के खिलाफ अॉपरेशन के लिए अवॉर्ड दिए गए हैं। लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि 4 पैरा एसएफ और 9 पैरा एसएफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अवॉर्ड पाने वाली सूची में है और उन्हें बहुत ज्यादा अवॉर्ड दिए गए हैं।

आपको याद दिला दें कि 18 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उड़ी में सेना के एक कैंप पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे। इसका बदला लेने के लिए सेना की इन दो यूनिट्स ने पीओके में 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे।

पुराने रुख से हटते हुए सरकार ने खुलकर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अॉपरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब तक इस अॉपरेशन की कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया गया, जिसमें कहा गया कि सेना ने आतंकियों के 7 लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए थे।

First Published on January 26, 2017 8:08 am