यूपी चुनावों में जीत के लिए ज्योतिष की शरण में पहुंचे उम्मीदवार, पढ़वा रहे हैं विपक्षी की जन्म कुंडली

चुनाव का चस्का की एेसा होता है कि उम्मीदवार हर पैंतरा अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर भी उम्मीदवारों का हाल कुछ एेसा ही है। टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आजकल उम्मीदवार ज्योतिषों के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपना भविष्य जानने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिद्वंदियों के भी। इलाहाबाद के दो बड़े ज्योतिषियों ने कहा कि उनके ज्यादातर क्लाइंट्स बीजेपी उम्मीदवारों को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं।

जाने-माने ज्योतिषी फणींद्रनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि हर उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी का ‘कमजोर ग्रह’ जानना चाहता है। उनके मुताबिक छोटी समस्याएं हवन और ग्रह शांति से ठीक हो सकती हैं। एक अन्य ज्योतिषी का कहना है कि अगर किसी उम्मीदवार के प्रतिद्वंदी के ग्रह मजबूत हैं, तो उसका जीतना नामुमकिन है। अकसर नेता ज्योतिषियों के पास देखे नजर आ जाते हैं। कैंपेन के मुहूर्त से लेकर उनके शुभ रंग और गाड़ी तक भी वह ज्योतिषियों से पूछकर लेते हैं।

तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को ज्‍योतिष विद्या और अंक ज्‍योतिष पर बहुत भरोसा था। बहुत से फैसले वह शुभ समय देखकर लेती थीं। उनके अहम फैसले के पीछे ज्योतिषीय गणनाओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। वह हमेशा हरी साड़ी पहने की देखी गईं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कहते हैं कि कई ज्योतिषी जन्म कुंडली के जरिए उम्मीदवारों को उनके प्रतिद्वंदियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद किसी भी उम्मीदवार को जानकारी देने की बात से इनकार किया। आपको बता दें कि साल 2014 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी भी एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा चुकी हैं। उस वक्त इसे लेकर कई तरह की बयानबाजी भी हुई थीं। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा था कि भाग्य दिखाने की नहीं बल्कि बनाने की चीज होती है।

First Published on February 6, 2017 10:00 am