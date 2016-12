दीपक रस्तोगी का लेख : देश की राजनीति में पैठ बढ़ाने की कोशिश में ममता

उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जरूरी आॅक्सीजन मिले, इस कोशिश में हैं ममता बनर्जी। हालांकि, अभी वे हिन्दी हृदय प्रदेश के इलाकों में अपनी सक्रियता सीमित रखेंगी। मोदी विरोध की राजनीति में वे राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहेंगी, लेकिन उनका मुख्य प्रयास यही होगा कि बंगाल और आसपास के राज्यों में तृणमूल कांग्रेस की जड़ें और मजबूत हों, सीटें बढ़ें।

निगाहें 2019 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के कोर कमेटी की बैठकों में कई दफा कह चुकी हैं कि क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस की हों- इसका ही प्रयास करना होगा। तभी केंद्र में गैर-भाजपा गोलबंदी में तृणमूल कांग्रेस नियंत्रक बन सकेगी। वे ठीक उसी तरह का प्रयोग करना चाहती हैं, जैसा यूपीए-एक के जमाने में वाममोर्चा ने 60 सांसदों की ताकत के साथ किया था।

बड़े दिन के मौके पर दिल्ली जाने के पहले ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के आला नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सलाह-मशविरा किया। यह तय है कि देश की राजनीतिक धारा काफी हद तक उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों पर निर्भर करने वाली हैं। तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजबूत बनकर सामने आए। भाजपा अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो विपक्ष की गोलबंदी के लिए बुरी स्थिति होगी। वजह, तब विमुद्रीकरण से लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जितने भी प्रशासनिक फैसले लिए हैं, भाजपा उनको जनादेश का हवाला देकर सही ठहराएगी।

विमुद्रीकरण और अराजकता का मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल जाएगा। तृणमूल कांग्रेस को आशंका है कि तब नारद सीडी कांड और सारधा चिट फंड घोटाले की फाइलों पर केंद्रीय एजंसियां जमकर सक्रिय होंगी।

पूरे बंगाल में होगा विरोध

बंगाल लाइन के जरिए राष्ट्रीय राजनीति के एजंडे पर काम कर रही ममता बनर्जी ने नए साल में, यानी पहली जनवरी से मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा उछाला है और अपनी पार्टी को एक से आठ जनवरी तक राज्यभर में सड़कों पर क्रमवार उतरने का निर्देश दिया है। बूथ स्तर तक आंदोलन की योजना है। विमुद्रीकरण के प्रभाव को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने से लेकर जिला स्तर तक तृणमूल कांग्रेस का अभियान चलाने का निर्देश ममता बनर्जी ने दिया है।

बंगाल में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को लगातार दूसरी बार सत्ता के सिंहासन पर बिठाने वाली ममता विपक्षी मोर्चे में आगे खड़ी नजर आ रही हैं। बंगाल में सिंगूर के किसानों की जमीन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उन्हें मजबूती मिली है। पूर्ववर्ती वाममोर्चा के शासनकाल के दौरान टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने को अवैध और अमान्य करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को जमीन लौटाने का आदेश दे दिया। ममता इसी मुद्दे पर यही वादा कर 2011 में बंगाल में सत्ता में आई थीं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाममोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में तृणमूल ने 211 सीटें हासिल कर सरकार बना ली। भाजपा ने इस गठबंधन के वोट काटे। इस गठबंधन को सिर्फ 76 सीटों पर संतोष करना पड़ा।

आसपास के सूबों पर जोर

बंगाल के साथ ही त्रिपुरा, झारखंड, पूर्वोत्तर और पंजाब में चुनावी राजनीति के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। पूर्व रेलमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल राय के अनुसार, 40 सीटें मिलने पर हम कांग्रेस और भाजपा के बाद संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल होंगे। पड़ोसी राज्यों से अगर कुछ और सीटें हमें मिल गईं तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। झारखंड में धनबाद, जमशेदपुर समेत पांच सीटें, बिहार में किशनगंज और पूर्णिया, त्रिपुरा की दोनों संसदीय सीटें, अंडमान-निकोबार की एक और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में मिली एक सीट पर लड़ने की योजना तृणमूल कांग्रेस ने अभी से तैयार कर ली है। इसके अलावा मणिपुर और असम की एक-एक सीटें भी हैं।

(दीपक रस्तोगी)

First Published on December 30, 2016 4:05 am