आईपीएल खिलाड़ी नीलामी 2017: ये है बिके और अनबिके प्लेयर्स की लिस्ट, जानिए किसे किसने कितने में खरीदा

आईपीएल के सीजन 10 की नीलामी में कई खिलाड़ियों को अब तक खरीदा जा चुका है, जबकि कई एेसे हैं, जिन्हें अब तक कोई खरीदार नहीं मिला है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से खिलाड़ी कितने में बिके हैं, जबकि कौन एेसे रहे, जिन्हें किसी ने नहीं खरीदा है।

बेन स्टोक्स-इस खिलाड़ी को राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स ने 14 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि देकर खरीदा है।

टायमल मिल्स– इस खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 करोड़ रुपये में खरीदा है।

कसिगो रबाडा-साउथ अफ्रीका का यह गेंदबाज 5 करोड़ में बिका है। उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा है।

ट्रेंट बाउल्ट– इस किवी गेंदबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 करोड़ में खरीदा है।

पैट कुमिन्स-इनका बेस प्राइज वैसे तो 2 करोड़ था, लेकिन उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 4.5 करोड़ में खरीदा है।

एंजेलो मैथ्यूज– इन्हें भी दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2 करोड़ देकर खरीदा है।

पवन नेगी-पिछले आईपीएल में सबसे ज्यादा में बिके थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1 करोड़ में इन्हें खरीदा है।

कोरी एंडरसन-इस धाकड़ बल्लेबाज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1 करोड़ में खरीदा है।

मिचेल जॉनसन-इस अॉस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अब मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेलेगा। वह अपने बेस प्राइज 2 करोड़ में ही बिके हैं।

जिन्हें किसी से नहीं खरीदा:

मार्टिन गुप्टिल-(बेस प्राइज 50 लाख)

जेसन रॉय-(बेस प्राइज 1 करोड़)

रॉस टेलर-बेस प्राइज 50 लाख

इरफान पठान-बेस प्राइज 50 लाख

दिनेश चांदीमल-बेस प्राइज 50 लाख

कायले अबॉट-बेस प्राइज 1.5 करोड़

क्रिस जॉर्डन-बेस प्राइज 50 लाख

इशांत शर्मा-बेस प्राइज 2 करोड़

पृथ्वी शॉ-बेस प्राइज 10 लाख

उन्मुक्त चंद-बेस प्राइज 30 लाख

प्रग्ज्ञान ओझा-बेस प्राइज 30 लाख

एलेक्स हेल्स-बेस प्राइज 1 करोड़

वीडियो में देखें कौन कितने में बिका:

First Published on February 20, 2017 11:45 am