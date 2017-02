IPL Auction 2017: 5 करोड़ रुपये में दिल्ली डेयरडेविल्स के हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा

अगर कहा जाए कि कगिसो रबाडा मैदान पर एक आंधी की तरह हैं तो यह गलत भी नहीं होगा। टेस्ट, टी20 और वनडे मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। बेंगलुरु में आईपीएल की नीलामी में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने 5 करोड़ रुपये में खरीदा है। साउथ अफ्रीका के इस गेंदबाज ने 16 टी20 मैच खेले हैं और 22 विकेट चटकाए हैं। इस युवा गेंदबाज का यह पहला आईपीएल होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह अपने आगामी क्रिकेट करियर में एक बेहतरीन गेंदबाज साबित होंगे। बता दें कि पिछली बार दिल्ली डेयरडेविल्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और तालिका में वह छठें स्थान पर रही थी। पिछली बार उन्होंने इमरान ताहिर और पवन नेगी जैसे खिलाड़ियों को खरीदा था, लेकिन वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए थे। बता दें कि दिल्ली की टीम के पास हमेशा से ही शानदार टीम थी, लेकिन कभी भी वह ट्रॉफी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए।

बता दें कि इस इस नीलामी प्रक्रिया में कुल 350 खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा। आॅस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉर्क ने आखिरी समय में आईपीएल 10 आॅक्शन से अपना नाम वापस ले लिया था। आॅक्शन की शुरूआत न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल के साथ हुई। गप्टिल को किसी टीम ने नहीं खरीदा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को आईपीएल 10 की नीलामी में पुणे सुपरजायंट्‍स ने 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा। बेन स्टोक्स की बेस प्राइस 2 करोड़ थी और उन्हें उनकी आधार कीमत से 12.5 करोड़ रुपये ज्यादा राशि में आरपीएस ने खरीदा।

सबसे पहले बल्लेबाजों के समूह की बोली लगाई गई। इस ग्रुप में सिर्फ इंग्लैंड के टी20 कप्तान इयोन मॉर्गन को खरीदा गया। मॉर्गन की बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए थी और उन्हें किंग्स इलेवन ने बेस प्राइज पर ही खरीदा। जबकि एंजेलो मैथ्यूज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2 करोड़ में हासिल किया। इस ग्रुप के मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, फैज फजल, एलेक्स हेल्स, रॉस टेलर और सौरभ तिवारी को कोई खरीदार नहीं मिला। पिछले साल के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे ऑलराउंडर पवन नेगी को इस बार महज एक करोड़ में खरीदा गया है।

