इतना ज्यादा डिस्काउंट, एक्सचेंज अॉफर में फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 9,990 रुपये में मिल रहा है आईफोन-6

ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर आईफोन-6 का स्पेस ग्रे वैरियंट 9,990 रुपये में मिल रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट कहा जा सकता है। फ्लिपकार्ट अपने एक्सचेंज अॉफर के तहत 16 जीबी वाले इस फोन पर 22 हजार तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इस फोन की कीमत सीधे 10 हजार से नीचे आ गई है। इसके अलावा 5 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सिस बैंक के जरिए आप एक्सचेंज डिस्काउंट के अलावा 5 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट का तुरंत फायदा उठा सकते हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट आईफोन 6 स्पेस ग्रे 16 जीबी पर फ्लैट 5 हजार रुपये की छूट देकर इसे 31,990 रुपये पर बेच रहा है। पुराने फोनों को बदलने पर आप सर्वाधिक 22000 तक की छूट पा सकते हैं। फोन के मॉडल से भी डिस्काउंट तय होता है। लेकिन आईफोन 6एस एक्सचेंज करने वालों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है।

दूसरी ओर आईफोन 6 16 जीबी के सिल्वर वैरियंट की कीमत में 5 हजार की कटौती नहीं हुई है। इसकी कीमत 36,990 ही है।

बता दें कि आईफओन 6 साल 2015 में लॉन्च हुआ था। इस सीरीज का सबसे लेटेस्ट मॉडल आईफोन 7 है। फ्लिपकार्ट सभी आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस पर 20 हजार तक का एक्सचेंज डिस्काउंट दे रहा है।

बता दें कि पिछले साल 19 दिसंबर को फ्लिपकार्ट ने चीन की स्मार्टफोन मेकर कंपनी वनप्लस के One Plus 3 स्मार्टफोन की सेल की थी। सेल के दौरान इस फोन की कीमत भी 18999 रुपये रखी गई थी, जोकि वास्तविक कीमत से 9000 रुपए कम थी। हालांकि इस सेल को लेकर लगातार उलझन बनी रही थी। बता दें कि वनप्लस 3 स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव तौर पर शॉपिंग साइट अमेजन पर बेचा जाता है। यहां इसकी कीमत 27,999 रुपये है। ऐसे में फ्लिपकार्ट पर इस फोन को कम कीमत में बेचा जाना हर किसी के लिए आश्चर्य की बात बनी रही थी। फोन थोड़ी देर बाद ही Out of Stock हो गया था।

First Published on January 4, 2017 11:23 am