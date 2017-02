स्वच्छ पखवाड़े में स्वास्थ्य मंत्री ने दफ्तर का कोना-कोना साफ करवाया, महिला अफसरों ने कहा- साड़ी खराब न हो फ्लूरोसेंट झाड़ू तो मिले

बुधवार को निर्माण भवन में स्वच्छ भारत पखवाड़ा मनाया गया। यहां अफसरों और कर्मचारियों को सफाई करने को कहा गया था। जहां कुछ अफसर ग्लास क्लीनर और अन्य चीजें लेकर पहुंचे थे। वहीं कुछ महिला अफसरों ने मजाक में कहा कि उन्हें फ्लोरासेंट (खुशबूदार) झाड़ू दी जानी चाहिए, ताकि वह अपनी सिल्क की साड़ी के साथ उसे लगा सकें। लेकिन कर्मचारी उस वक्त हैरान रह गए, जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बिजली की तारों को थामने वाली ब्रैकेट के ऊपर जमी धूल को भी साफ करना चाहिए। नड्डा साफ-सफाई को लेकर काफी संजीदा माने जाते हैं। वह अपने अॉफिस की मेज के नीचे एक कपड़ा भी रखते हैं, जिससे मेज पर हाथ रखने वाले लोगों की अंगुलियों के निशान साफ दिए जाते हैं।

आपको याद दिला दें कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मिकी बस्ती में झाड़ू लगाकर ‘स्वच्छ भारत’ अभियान की शुरूआत की थी। वाल्मिकी बस्ती में पीएम ने स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की थी। पीएम ने बायो टॉयलेट का भी उद्घाटन किया था। पीएम ने बापू और लालबहादुर शास्त्री के नारे लगाते हुए कहा कि शास्त्री का नारा था, जय जवान-जय किसान। बापू ने देश को आजाद कराया था। लेकिन बापू के स्वच्छ भारत का सपना अधूरा था, जिसे हमें पूरा करना है। पीएम ने कहा कि सभी सरकारों ने सफाई के लिए प्रयास किया है। इस तरह के प्रयास के लिए हम उन सभी सरकारों का अभिनंदन करते हैं। मोदी ने कहा कि पीएम पहले भारत मां की संतान होता है फिर प्रधानमंत्री। हमारी जो पुरानी आदतें रहती हैं उनको बदलने में वक्त लगता है। मैं जानता हूं यह कठिन काम है, लेकिन हमारे पास 2019 तक का समय है। भारतवासी ये कर सकते हैं। अगर हम मंगल पर पहुंच सकते हैं तो क्या हम अपने गली-मोहल्ले की सफाई नहीं कर सकते।

पीएम ने कहा था कि गांवों में आज भी 60 फीसद लोग खुले में शौच जाते हैं। देश की इस स्थिति को बदलना होगा। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हम गरीबों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं लोगों में जो उत्साह देख रहा हूं, इससे लगता है कि जनता सरकार से भी 100 कदम आगे चलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि मुझ पर भरोसा न करें, बल्कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों और उनके त्याग पर, उनकी निष्ठा पर भरोसा करें। महात्मा गांधी हर गली-गली में सफाई अभियान के लिए नहीं गए थे, लेकिन उनकी प्रेरणा ने ऐसा कराया। मुझे पीड़ा होती है जब हमारी मां-बहनें खुले में शौच जाती हैं। आज भी कई स्कूल हैं जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। पीएम ने लोगों से दोनों हाथ ऊपर उठवाकर शपथ दिलाई थी।

सुभाष घई ने किया नोटबंदी के फैसले का समर्थन; बोले- “यह स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए”, देखें वीडियो ः

First Published on February 16, 2017 9:22 am