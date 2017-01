गुड़गांव : पटौदी के पॉल्ट्री फॉर्म में अज्ञात लोगों ने 2 महिलाओं से किया गैंगरेप, लूटे 60 हजार रुपये

गुड़गांव के पटौदी में शनिवार देर रात को एक पॉल्ट्री फॉर्म में आठ लोग घुसे और 8 स्थानीय लोगों से 50-60 हजार रुपये लूटे और दो महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने बताया कि पटौदी पुलिस स्टेशन में आईपीसी और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत आठ से नौ अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि फॉर्म में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप और 50-60 हजार रुपये लूटे गए हैं।

फॉर्म के मालिक प्रीतम सिंह ने बताया कि वे लोग आधी रात से पहले फॉर्म में घुसे और 56 वर्ष के कंचन सिंह को पकड़ लिया। इस बात की पुष्टि करते हुए कंचन ने कहा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे माथे पर बंदूक तान दी। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया और सो रहे लोगों से बाहर आने को कहा।

सिंह ने कहा कि उन लोगों ने कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था और उन्होंने हर मजदूर को अलग-अलग कमरों में बांध दिया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें छड़ों और लाठियों से पीटा। सिंह ने बताया कि हमें पीटने के बाद उन्होंने खुद के लिए चिकन बनाया और फिर दो महिलाओँ के साथ गैंगरेप किया। इन सभी महिलाओं की उम्र 18 साल है और उनके पति फार्म में ही काम करते हैं। उन्होंने हम लोगों से रुपये और महिलाओं से उनकी जूलरी छीन ली और करीब 3 बजे वह फरार हो गए।

पुलिस कमिश्नर संदीप किरवार ने कहा कि वह इस बात का पता लगा रहे हैं कि कहीं इलाके में कोई गैंग सक्रिय तो नहीं। इस मामले में यौन उत्पीड़न और लूट के अपराध हुए हैं। हम देख रहे हैं कि क्या यह समूह किसी गैंग का हिस्सा है या ये लोग खुद ही इलाके में घिनौना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की अतीत की घटनाओं के साथ समानता हो सकती है, लेकिन इस कहना जल्दबाजी होगी।

First Published on January 30, 2017 11:18 am