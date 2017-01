संपादकीयः चुनाव की बिसात

आखिरकार पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई। ये चुनाव चार फरवरी से शुरू होकर आठ मार्च तक चलेंगे। नतीजा ग्यारह मार्च को आएगा, होली से एक दिन पहले। गोवा और पंजाब में चार फरवरी को और उत्तराखंड में पंद्रह फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में चार और आठ मार्च को। विधायिका के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होगा और महीने भर तक चलेगा, यानी हर चौथे दिन राज्य के किसी न किसी हिस्से में मतदान। इन विधानसभा चुनावों की अहमियत जाहिर है। इन पांच राज्यों में सोलह करोड़ मतदाता हैं, यानी कुल मतदाताओं के उन्नीस फीसद। पांच सौ पैंतालीस लोकसभा सीटों में से एक सौ दो इन पांच राज्यों में आती हैं। पर यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश की वजह से है, वरना उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की गिनती छोटे राज्यों में होती है और वे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते। पंजाब को छोटा नहीं, तो मझोला राज्य कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा (अस्सी) हैं, और यहां की विधानसभा भी सबसे बड़ी है, सवा चार सौ सीटों की। इसलिए स्वाभाविक ही देश भर की नजरें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर लगी होंगी।

ये चुनाव ऐसे समय होने जा रहे हैं जब केंद्र सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अगर इन चुनावों में बाजी भाजपा के हाथ लगेगी, तो बाकी कार्यकाल में मोदी की राह आसान हो जाएगी। फिर, ये नतीजे अगले लोकसभा चुनाव के लिए भी भाजपा की हौसला आफजाई करेंगे। अगर नतीजे भाजपा के प्रतिकूल आए, तो एकमात्र मोदी पर दांव लगाने की पार्टी की रणनीति पर सवाल उठेंगे। इन चुनावों से पहले नोटबंदी को लेकर सियासी तापमान चढ़ा रहा। इसलिए इन चुनावों को मोदी सरकार के कामकाज और नोटबंदी से जोड़ कर भी देखा जा रहा है। पर कहना मुश्किल है कि इनका किस हद तक इन चुनावों पर असर पड़ेगा। अब तक के अनुभव बताते हैं कि विधानसभा चुनाव अमूमन प्रादेशिक पृष्ठभूमि से तय होते हैं। वर्ष 2007 और 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में न तो केंद्र सरकार का कामकाज मुद््दा बना था न राष्ट्रीय पार्टियां हावी रही थीं। 2007 में बसपा को और 2012 में सपा को जनादेश मिला था। इस बार भाजपा भी प्रबल दावेदार है तो इसलिए कि पिछले लोकसभा चुनावों में उसने उत्तर प्रदेश की अस्सी में से इकहत्तर सीटें हासिल की थीं; इसके अलावा दो सीटें अपना दल को मिली थीं जो भाजपा का हाथ थाम कर मैदान में उतरी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की कमान चाहे जिसके हाथ में पाए, 2014 के प्रदर्शन को दोहरा पाने की उम्मीद भाजपा नहीं कर सकती।

नोटबंदी की वजह से काला धन पिछले दिनों चर्चा का विषय रहा है, और शायद पार्टियों व उम्मीदवारों के खर्च पर भी इस बार लोगों की निगाह रहेगी। एक और कोण से भी इन चुनावों को देखा जाएगा, वह है सर्वोच्च न्यायालय का पिछले दिनों आया फैसला, जिसमें उसने कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गैर-कानूनी है। यों यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून में हमेशा रहा है, पर पांच राज्यों में होने जा रहे चुनाव इस कसौटी पर भी कसे जाएंगे। दूसरी तरफ इन चुनावों के मद््देनजर अदालत के फैसले के क्रियान्वयन को भी आंका जाएगा। केंद्र सरकार नेएक फरवरी को आम बजट पेश करने की घोषणा की है। चुनावों से ऐन पहले बजट पेश किए जाने पर विपक्षी दलों ने कड़ा एतराज जताया है और बजट की तारीख आगे खिसकाने की मांग की है। इस पर निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है, पर कई लोकलुभावन घोषणाएं मोदी पहले ही कर चुके हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 6, 2017 2:45 am