चौपालः पारदर्शिता से परहेज

नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल कमाई 2004-05 से 2014-15 के बीच 11,367.34 करोड़ रुपए रही, इसमें से इनकी 69 फीसद कमाई का स्रोत उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की सोलह फीसद कमाई उन चंदा दाताओं से हुई जिन्होंने अपना नाम दिया था और शेष पंद्रह फीसद कमाई अन्य स्रोतों से हुई। जहां राष्ट्रीय दलों की कमाई 313 प्रतिशत बढ़ी वहीं क्षेत्रीय दलों की कुल आय लगभग ६५२ प्रतिशत बढ़ी। नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक राजनीतिक दलों को जब तक सूचनाधिकार के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब-तक उनकी न तो जवाबदेही तय हो सकेगी और न ही उनमें होने वाली धांधलियों की जानकारी मिल सकेगी। राजनीतिक दलों के बही-खातों की वार्षिक जांच एक निष्पक्ष लेखापरीक्षक से कराई जाए तभी उनकी वित्तीय धांधली पर लगाम कसी जा सकेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी की 94 फीसद आमदनी अज्ञात स्रोतों से है, साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अज्ञात पूंजी भी इसी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी से थोड़ा पीछे अकाली दल है जिसकी 86 फीसद आमदनी अज्ञात स्रोतों से है। ऐसे में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी! कांग्रेस की आमदनी का 83 प्रतिशत हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आता है। भाजपा की भी कुल आमदनी का 65 फीसद हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आता है।

एक आम आदमी की हैसियत से यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की रोटियां अज्ञात स्रोतों से पकती हैं जिनके दाता का नाम किसी को नहीं पता है। क्या यह काला धन नहीं है? क्या राजनीतिक दल काले धन को सफेद बनाने के साधन मात्र हैं? सारा काला धन इनके पास है, पर नोटबंदी से परेशानी आम जनता को हो रही है। खैर, जनता की तो आदत में ही परेशानी शामिल हो रही है। अब उसे कुछ नया नहीं लगता।

इलेक्शन वॉच का मानना है कि नोटबंदी से आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान काले धन का प्रचलन रोकने में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि काला धन तभी खत्म किया जा सकता है जब उसके स्रोतों का भी सफाया हो। खैर, जो भी हो, इस रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों की फंडिंग पर तो सवाल उठा ही दिया है। किस पार्टी को ईमानदार कहें, जब सारी पार्टियां एक ही कतार में खड़ी नजर आ रही हैं।

सरकार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देकर हर संस्थान को पारदर्शी होने की सीख दे रही है मगर तमाम पार्टियों का रुख देख कर नहीं लगता कि वे लेन-देन में पारदर्शिता बरतने के मूड में हैं।

’अभिषेक शुक्ल, आईआईएमसी, नई दिल्ली

First Published on January 28, 2017 2:14 am



First Published on January 28, 2017 2:14 am