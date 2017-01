शराबबंदी वाले बिहार में नशे की हालत में झंडा फहराने पहुंचे डॉक्टर साहब, पब्लिक की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा

बिहार के औरंगाबाद जिले के स्वास्थ्य केंद्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक चिकित्सक ने शराब के नशे में झूमते हुए तिरंगा झंडा फहराया। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, इंदरार गांव स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉ. तालकेश्वर सिंह तिरंगा फहराते समय नशे की हालत में थे। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पौथु थाना पुलिस को दे दी। पौथु के थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने तुरंत इंदरार गांव पहुंचकर चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया, वह सचमुच नशे की हालत में था। पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए रफीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। पुलिस के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने डॉ. तालकेश्वर के नशे में होने की पुष्टि की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चिकित्सक से पूछताछ की जा रही है कि प्रतिबंध के बावजूद उसने शराब का जुगाड़ कैसे कर लिया। उल्लेखनीय है कि बिहार में पिछले साल अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू है।

याद दिला दें कि 26 जनवरी 2017 को भारत ने अपना 68वां गणतंत्र मनाया था। कई मामलों में यह गणतंत्र दिवस भारत के लिए खास रहा। इस मौके पर यूएई के शहजादे भारत के अतिथी बनें तो वहीं भारत ने यूएई के साथ 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भी यह गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास रहा, क्योंकि राजपथ पर पहली बार स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस ने उड़ान भरी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के सैन्य दस्ते ने भी भारतीय सेना के साथ राजपथ पर कदम ताल किया। ये हैं वो बातें जिनकी वजह से इस गणतंत्र दिवस ने इतिहास रच दिया।

1. देशी विमान तेजस ने भरी उड़ान- गणतंत्र दिवस पर ऐसा पहली बार हुआ जब स्वदेशी तेजस आसमान में उड़ता नजर आया। लड़ाकू विमान तेजस ने परेड के फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया।

2.विदेशी सैनिको ने किया राजपथ पर कदम ताल- देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब राजपथ पर भारतीय सेना के साथ यूएई के सैनिकों ने भी परेड किया।

3. एनएसजी कमांडो ने किया शक्ति प्रदर्शन- आतंकी हमलों का जवाब देने के वाले एनएसजी कमांडो ने राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा पहली बार हुआ जब नेशनल सिक्युरिटी गार्ड परेड का हिस्सा बने

अबु धाबी के क्राउन प्रिंस ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में लिया हिस्सा; गणतंत्र दिवस के मौके पर होंगे मुख्य अतिथि, देखें वीडियो ः

First Published on January 27, 2017 8:38 am