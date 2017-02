परिवार ने नहीं माना तो साथ रहने के लिए घर छोड़ गईं दो लड़कियां, दो साल बाद दिल्ली पुलिस ने जयपुर से ढूंढा

दो साल पहले जिन लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट उनके परिवार ने लिखवाई थी, वह जयपुर में साथ रह रही हैं। इन लड़कियों की उम्र 20 साल बताई गई है। जब 8 फरवरी को पुलिस ने इन्हें खोज निकाला तो उन्होंने कहा कि वह साथ जिंदगी एक बिताना चाहती हैं और उनके परिवार ने उनके रिश्ते को अस्वीकार कर दिया था। एक लड़की दिल्ली उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के स्वरूपनगर की है, जबकि दूसरी भरतपुर से ताल्लुक रखती है। लड़कियों के गुमशुदा होने के बाद दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने बताया कि उन्हें बुधवार को दिल्ली लाया गया और दिल्ली की रहने वाली लड़की का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया।

साथ बितानी है जिंदगी: पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसने कोर्ट को बताया कि वह दूसरी लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। बयान देने के बाद दोनों लड़कियां भरतपुर के लिए रवाना हो गईं। दोनों परिवार भी भरतपुर पहुंचकर मामले को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई आपराधिकता का मामला नहीं बनता और हम लोगों की निजी जिंदगियों की पड़ताल नहीं करते, जब तक वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत न दर्ज कराएं। उत्तर-पश्चिमी जिले के डीसीपी मिलिंद डुंबेरे ने कहा कि दिल्ली की लड़की की दूसरी से मुलाकात तब हुई जब वह अपनी नानी के यहां भरतपुर जाती थी। दोनों साथ ही बड़े हुए और अब जिंदगी बिताना चाहती हैं। 6 नवंबर 2014 से दोनों जयपुर में एक किराए के घर में रह रही हैं। इनमें से एक बतौर अकाउंटेंट और दूसरी एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है।

पुलिस ने बताया कि 6 नवंबर को दिल्ली की लड़की कॉलेज गई थी और वापस नहीं लौटी। उनके परिवार को लगा कि किसी ने उसे अगवा कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अफसर ने कहा कि हमने आखिरकार जयपुर से उनका पता लगा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने लड़की की सूचना देने वाले को 20 हजार का इनाम देने की घोषणा भी की थी।

First Published on February 10, 2017 8:35 am