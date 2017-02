एयर इंडिया पायलट ने गलत जानकारी देकर दिल्ली के बजाय जयपुर उतार दिया विमान, तीन सांसद भी थे सवार

सोमवार को भोपाल से संसद सत्र के लिए दिल्ली आ रहे बीजेपी के तीन सांसदों-प्रभात झा, लक्ष्मी नारायण यादव और नंद कुमार चौहान जयपुर पहुंच गए। भोपाल से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने आपातकालीन स्थिति में जयपुर लैंड किया। झा ने बताया कि पायलट ने घोषणा की थी कि दिल्ली में खराब विजिबिलिटी के कारण विमान की लैंडिंग नहीं हो सकती। लेकिन जब यात्री जयपुर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विमान से तेल लीक हो रहा था और पायलट ने यात्रियों को इसलिए कुछ नहीं बताया, ताकि डर न फैले। हालांकि उन्होंने पायलट और क्रू मेंबर्स की आपात स्थिति से निपटने के लिए तारीफ भी की।

इससे पहले जानकारी मिली थी कि भोपाल से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान से पक्षी के टकरा गया था, जिसके बाद उसका मार्ग बदलकर उसे जयपुर हवाईअड्डे पर सभी यात्रियों सहित सुरक्षित उतार लिया गया। विमान में 122 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने बताया था कि सोमवार सुबह (6 जनवरी) भोपाल से एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 436 के उड़ान भरने के दौरान विमान से पक्षी टकरा गया।

इसके बाद विमान के चालक और सह-चालक को इंजन में कंपन महसूस होने पर दोनों ने विमान को जयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया। उन्होंने बताया था कि पक्षी टकराने से विमान के इंजन के सात पंखे क्षतिग्रस्त हुए थे और विमान तीन-चार दिन तक उड़ने लायक नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया था कि जयपुर में उतरने के बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अत्यावश्यक रूप से आगे जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों से गंतत्व तक भेजा गया जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों को टैक्सी कारों से दिल्ली भेजा गया और बाकी यात्रियों को बसों से दिल्ली भेजा गया।

First Published on February 7, 2017 8:42 am