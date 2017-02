वोट डालने के लिए छुट्टी ली तो एचआर को दिखानी होगी उंगली पर स्याही, वरना कटेगी सैलरी या घटेगी सीएल

यूपी चुनाव में पहले चरण के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उस दिन शनिवार है और कई लोगों का अॉफिस भी होगा। लेकिन वोटिंग के लिए आप छुट्टी मांग सकते हैं। डीएम एनपी सिंह ने कहा है कि कोई भी कंपनी वोट डालने के लिए छुट्टी देने से मना नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि छुट्टी मान्य तभी होगी, जब आप अॉफिस के एचआर डिपार्टमेंट को उंगली पर स्याही का निशान दिखाएंगे। यह इस बात का सबूत होगा कि आपने वोट डाला है। अगर आपने एेसा नहीं किया तो आपकी एक दिन की तनख्वाह या सीएल कट जाएगी। डीएम ने बताया कि यूपी के बाहर एनसीआर के जिलों में प्रशासन को इस बारे में बता दिया गया है।

घर बैठें पता करें बूथ की जानकारी: आगर आपको नहीं पता कि आपको किस बूथ में मतदान करना है तो यह काम घर बैठे मुमकिन है। डीएम ने बताया कि वोटर्स की सुविधा के लिए आपको मोबाइल के मेसेज बॉक्स में eci लिखकर स्पेस देना है और अपना वोटर कार्ड नंबर लिखकर 166 पर भेजना है। इसके बाद आपको एक एसएमएस मिलेगा, जिसमें आपको पोलिंग बूथ की जानकारी मिल जाएगी। यह काम आप 51969 पर मेसेज भेजकर भी कर सकते हैं। अॉनलाइन से भी आप पोलिंग बूथ की जानकारी पा सकते हैं। इसके लिए आपको www.nvsp.in पर क्लिक करना है। यहां आपको know your booth का अॉप्शन मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक के बाद जानकारी भरकर आप जानकारी पा सकते हैं।

उत्तरप्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे: पहले चरण का मतदान 11 फरवरी, दूसरे चरण का 15 फरवरी, तीसरे चरण का 19 फरवरी, चौथे चरण का 23 फरवरी, पांचवे चरण का 27 फरवरी, छठे चरण का 4 मार्च और सातवें चरण का मतदान 8 मार्च को होगा। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में 15 जिलों में मतदान होंगे, जिनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, शामिल हैं।

दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खेरी, शहाजहांपुर, बदायूं समेत कुल 11 जिलों में मतदाता वोट डालेंगे।

तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ बाराबंकी और सीतापुर में मतदान होगा।

चौथे चरण में प्रतापगढ़, कौशांबी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हामिरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और राजबरेली में मतदाता वोट डालेंगे।

पांचवे चरण में 11 जिलों में मतदान होगा, जिनमें बलरामपुर, घोंडा, फतेहाबाद , अंबेडकरनगर, बहराइच, स्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर में मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।

छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों में वोट डाले जाएंगे।

सातवें और अंतिम चरण में गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्रा में मतदान होगा।

यूपी चुनाव: BSP प्रत्याशी याकूब कुरैशी का कथित वीडियो आया सामने, कहा- RSS-BJP जीते तो चुनाव, नमाज और अजान बंद करा देंगे, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 9:32 am