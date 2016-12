कर्नाटक के कोलार जिले में रविवार रात को 900 गैस सिलेंडर्स में ब्‍लास्‍ट हो गया। हादसा चिंतामणि गांव में में हुआ। इसके चलते तीन वाहनों राख हो गए। हालांकि किसी व्‍यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद 4-5 फायर ब्रिेगेड को मौके पर भेजा गया। आग सबसे पहले एक ट्रक में लगी। इसके बाद पास में पड़े दूसरे सिलेंडर भी चपेट में आ गए। आग के कारण रातभर रह-रहकर धमाके होते रहे। गांव के आसपास एलपीजी की गंध भी फैल चुकी है। इसके चलते एहतियात बरती जा रही है।

#WATCH: More than 900 cylinders blast near Chintamani (Karnataka) last night. 3 vehicles gutted. pic.twitter.com/hJE4l1dhaF — ANI (@ANI_news) December 26, 2016

Karnataka:More than 900 cylinders blast near Chintamani last night.Cylinders were stored in a truck,3vehicles gutted.Situation under control pic.twitter.com/5p2EHwnuGu — ANI (@ANI_news) December 26, 2016

First Published on December 26, 2016 10:32 am