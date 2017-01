दुनिया मेरे आगेः जीवन की खिड़कियां

निवेदिता

मेरे पिता ने एक दिन कहा था- जब भी तुम एक अच्छी किताब पढ़ लेती हो, उसी क्षण दुनिया में कहीं और खुल जाता है रोशनी का एक और दरवाजा। किताब पढ़ते हुए मुझे उनकी बातें हमेशा याद आती हैं। किताबें हमारे जीवन की रोशनी हैं। किताबें आपको अंधेरे से निकाल लेती हैं, किताबें आपको मनुष्य बने रहने में मदद करती हैं। किताबें आपको जीने का साहस देती हैं। यह बात इसलिए कह पा रही हूं कि मेरे हाथ में विभा रानी की किताब है। ‘समरथ’ खूबसूरत कविताओं का संग्रह है जो अभी अवितोको प्रकाशन से आया है। इन कविताओं ने उन्हें कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की ताकत दी है । विभा ने अपनी किताब उन लोगों के नाम की है जो इस जंग में शामिल हैं। (उन सभी के नाम, जिन्होंने कैंसर को कैंसर मानने से इंकार किया, और जीवन को जीने का हर भरोसा और मौका दिया। उन सभी के नाम भी, जिन्हें कैंसर ने अपने खाते में दर्ज कर लिया।)

मैं जब पहली बार उनसे मिली तो उनकी जिंदादिली ने मुझे बेहद प्रभावित किया। बहुत खुलूस और अपनेपन के साथ बात करती रहीं। रंगों से भरी इस स्त्री के बारे में जब पता चला कि वे कैंसर से लड़ रही हैं तो मैं हैरान रह गई। मेरी स्मृतियों में कैंसर के काफी दुखद अनुभव हैं, अपनी दो बहनों को खोया है हमने। अस्पताल में कैंसर से हारते हुए उन्हें देखा है। मुझे दीदी का स्पर्श याद है, उसकी आंखों में जो जीने की ललक थी वह भी। आज इतने सालों बाद स्मृति किसी तलघर के अंधेरे में कुलबुलाती है, बरसों बाद मुझसे मिलने चली आई है। दीदी चली गई। हमारे पास रह गई है डूबते सूरज की पीली-निबौली छाया। हवा में कांपती आवाजें। और जीवन से भरी उसकी आंखें। आज विभा रानी की कविताएं पढ़ कर उसकी याद आ गई। उनकी कविताएं दुख में भीगे हर इंसान के लिए जीने की वजह बताती हैं। वे कहती हैं- ‘मुझे नहीं है अभी रोना। बचा कर रखना है हर कोना, धूप का, मिट्टी का, गंध का, परस का।’ उनकी कविता में जीवन स्पंदित है। सारी तकलीफों के बावजूद अपनी जिजीविषा को बचा कर रखने की ताकत है। यही कविता की नई गंध है। कैंसर जैसी बीमारी से विभा की कविताएं जीवन के राग की कविताएं हैं। बहुत पहले पोलिश कवि रुजेविच की कविता पढ़ते हुए भी मैंने कुछ इसी तरह महसूस किया था। खुद उन्होंने एक जगह कहा था कि जब आप किसी कविता में प्रवेश करते हैं तो खिड़की के अंदर एक और खिड़की खुलने लगती है।

विभा की कविता में भी जीवन की खिड़कियां खुलने लगती हैं, जब वे कहती हैं- यह मैं ही हूं, अपनी मादक गंध और सुरभित हवा के संग। अपनी बातों के खठ-मिठ रस और तरंगित देह लय के संग यह मैं ही हूं। इस दुख को उसने भोगा है। जीवन के बीचोबीच जाकर, उसकी आंच और ताप में झुलस कर। स्वयं कविता अपने आप उत्तरजीविता और साहस का रूपक है- ‘एक दिन मैंने उससे कहा, देखो न! गले में पड़े मनके की तरह उग आई हैं गांठें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गले से उतार कर रखी गई माला की तरह हौले से गांठ को भी उतार कर रख दें किसी मखमली डिब्बे में बंद।’ दरअसल, जिंदगी यही है। आप नहीं जानते वह कब किस शक्ल में मिलेगी। भयानक तारीक खला का तूफानी समुंदर जिसका कहीं पर कोई किनारा न हो, वहां से भी कविता फूट पड़ती है। विभा अपनी कविता में कहती हैं- वेलकम टु द वर्ल्ड आॅफ केमो! मेरा स्वागत हो चुका है।

विचर रही हूं इस दुनिया में, अपने सपनों और अरमानों के साथ। देख रही हूं भविष्य और भविष्य के अपने दिन। कविता आपको बचा लेती है डर से, अंधेरे से। गहरे दर्द में दवा की तरह काम करती है। अक्तूबर 2013 से लेकर 2014 तक जिस स्त्री ने लगातार कैंसर को जीया, वह कहती है- जन्म लिया है तो मौत को तो आना ही है एक न एक दिन। मरें तो ऐसे कि सभी याद करें। कैंसर से पार पाएं ऐसे कि जैसे कर रहे हों उसे सेलिब्रेट। यह हमारे मन का समरथ यानी विश्वास है कि ‘यू कैन, एंड यू विल’। विभा की यही ताकत है। इसी विश्वास के सहारे उन्होंने कैंसर जैसे दुर्गम रास्ते पार किए। उस रोग से लड़ रहे लोगों के लिए विभा की कविताएं एक उम्मीद हैं। इस संग्रह से मिलने वाली राशि कैंसर के मरीजों को दी जाएगी। मुझे पाब्लो नेरुदा की कविता याद आ रही है- ‘आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं/ अगर आप करते नहीं कोई यात्रा/ पढ़ते नहीं कोई किताब/ सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां/ आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं/ अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को/ और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को/ वे जिनसे नम होती हों आपकी आंखें/ और करती हों तेज आपकी धड़कनों को।’

