दुनिया मेरे आगेः मस्तिष्क की तासीर

कालू राम शर्मा

हमारे यहां स्कूली शिक्षा को लेकर हर कहीं चर्चा सुनी जा सकती है। एक प्रमुख कारण गिनाया जा रहा है कि स्कूलों की कक्षाओं में बच्चे रटने को बाध्य हैं। अगर रटने से मुक्ति मिल जाए तो शिक्षा बेहतर हो सकती है। मगर यह रटना हमारी शिक्षा की संस्कृति में जड़ें जमाए बैठा है। शायद आजादी के बाद हम व्यापक स्तर पर स्कूली शिक्षा को ठोस आकार देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन सवाल है कि स्कूल में शिक्षक अपनी पूरी ताकत लगाता है, फिर भी बच्चों के सीखने के स्तर में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसकी क्या वजह है?

एक कस्बे में शाम के वक्त कुछ शिक्षक एकत्र हुए जो मस्तिष्क और सीखना जैसे मसले पर विमर्श कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इस चर्चा ने गंभीर, मगर दिलचस्प रूप धारण किया। हमारे मस्तिष्क की तासीर जिस प्रकार की है, क्या उसके अनुसार शिक्षा गढ़ी गई है? आखिर हम जो शिक्षा दे रहे हैं, वह संज्ञानात्मक नजरिए से है भी या नहीं! याद आती है रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी ‘तोता कहानी’, जिसमें तोते को सोने के पिंजरे में बंद करके उसके पर कतरने की बात आज बच्चों पर पूरी तरह से यथार्थ होती महसूस होती है।

बहरहाल, पहले मस्तिष्क की तासीर को समझते हैं। हाल ही में आई कमला मुकुंदा की एक पुस्तक ‘आज तुमने भला स्कूल में क्या पूछा’ में कहा गया है कि हमारा मस्तिष्क अर्थपूर्ण चीजों को ग्रहण करने के लिए ही बना है। वास्तव में हमारे समाज में स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को औपचारिक ज्ञान सिखाया जाता है। हालांकि यह दीगर बात है कि स्कूल आने के पहले बच्चे खुद ही सहजता के साथ कुछ चीजें सीख लेते हैं। बहुत हो गया अब कि बच्चा ‘कोरी स्लेट’ होता है। यह विचार जॉन लॉक ने सत्रहवीं सदी के अंत में दिया था, जिसे हमारे शिक्षा के बीएड-एमएड वगैरह पाठ्यक्रमों में आज भी पढ़ाया जाता है। यों इसे इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमारे शिक्षक इस धारणा के बारे में समझें और इसे खारिज करें। लेकिन लगता है सहजवृत्ति के बल पर विकसित की गई यह धारणा और बलवती होती गई। लिहाजा इसे खारिज किया जा चुका है।

लेकिन स्कूलों में सिखाने को लेकर जितनी ऊर्जा लगाई जाती है, उसके अनुपात में सीखना-सिखाना बेहतर नहीं हो पा रहा है। शिक्षा जगत में शिक्षक से लेकर हर कोई अक्सर बच्चों की कमियों को रेखांकित करते हैं। दरअसल स्कूलों में ‘सीखना’ या ‘समझ’ आदि शब्द कम ही सुनने को मिलते हैं। ये शब्द असल में समाज में ज्यादा सुनाई पड़ते हैं। मसलन, ‘फलां बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया’ या कि ‘गिटार बजाना सीख रहा है!’ लेकिन स्कूल है कि बच्चों को रटने जैसी उबाऊ और अर्थहीन प्रक्रिया में झोंक देते हैं। जबकि हमारा मस्तिष्क वास्तविक जगत के संदर्भों से सीखने के उपयुक्त है। स्कूल तो अमूर्त या पाठ्यपुस्तकों से सीखने पर बल देता है!

बच्ची जन्म के बाद से भाषा पर अपनी पकड़ बनाती है और स्कूल जाने के पहले वह जीवशास़्त्र, भौतिकशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में लोक सिद्धांत विकसित करने लगती है। वह अपने परिवेश को बेहतर तरीके से समझने लगती है। मगर जब वह स्कूल आती है तो स्कूल उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल देता है जहां अपने संदर्भों से जुदा कर दिया जाता है। दरअसल, ऐसे तमाम शोध हुए हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चे संदर्भों से बेहतर सीखते हैं। यही बात एनसीएफ-2005 में साफतौर पर कही गई है।

दरअसल, स्मृति रचनात्मक और व्याख्यात्मक होती है। इस बात को स्कूल पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। विडंबना कहें कि पाठ्यपुस्तकें इस ढंग से लिखी जाती हैं कि बच्चे खाली स्लेट हैं। किताबों में संदर्भों का भारी अकाल होता है। इसका नतीजा यह होता है कि कक्षाओं में बच्चों के अनुभवों का कोई स्थान नहीं होता। यही नहीं, स्कूलों में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। कहा यह जा रहा है कि भावनाएं, सीखने और स्मृति से अलग नहीं की जा सकती।

अगर हम आम सरकारी स्कूलों की बात करें तो उनमें बच्चे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आते हैं, जिनके घरों में शिक्षा का कोई माहौल ही नहीं होता है। शिक्षा जगत इसे एक अवसर के रूप में न देख कर एक समस्या के रूप में देखता है। शिक्षा का अर्थ यह कतई नहीं है कि बच्चे कुछ तथ्यों को महज रट लें, बल्कि अवधारणात्मक स्पष्टता, तर्क करने की क्षमता और उनमें सोचने के हुनर को विकसित करना ही असल शिक्षा है। जब शिक्षक इस मसले पर विमर्श कर रहे थे तो अहसास हुआ कि शिक्षक प्रशिक्षणों में जैसा शिक्षकों के साथ बर्ताव किया जाता है, वैसा ही कक्षाओं में शिक्षक बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं। स्कूल की कक्षाओं में बच्चों को सीखने-सिखाने के भरपूर अवसर मिलें, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों को भी उस प्रक्रिया से गुजारा जाए। यही मस्तिष्क की तासीर होती है।

First Published on February 24, 2017 2:27 am