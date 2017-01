दुनिया मेरे आगेः भरोसे के पैमाने

अरुणा कपूर

कल्पना के घोड़े पर सवार होकर अंतरिक्ष की सैर करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मिल जाते हैं। इसमें बच्चे, युवा लड़के-लड़कियां और वयस्क स्त्री-पुरुष सभी शामिल हैं। बचपन बीत जाता है और युवावस्था में कदम रखते ही नए कल्पनालोक के दरवाजे खुल जाते हैं। यहां लड़कियां किसी सुंदर राजकुमार के इंतजार में आंखें बिछाए सुंदर सपनों में खो जाती हैं। उन्हें सब कुछ सुंदर और अनुकूल ही प्रतीत होता है। हर जगह, हर वक्त नजर ढूंढ़ रही होती हैं उस सपनों के राजकुमार को। तुम मिल गए… और क्या चाहिए!

कुछ युवतियों की इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। दोस्ती से शुरुआत होती है, धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर प्यार का इजहार होता है, कसमें खाई जाती हैं, चांद-सितारे तोड़ कर लाने के वादे किए जाते हैं। ये वादे ज्यादातर पुरुष ही करते हैं। लड़कियां इन वादों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती हैं। प्रेम की मीठी धुन जो हर घड़ी सुनाई पड़ती है, उसमें वह यही सोचती है कि उसे जो साथी मिला है, वह दुनिया का श्रेष्ठ साथी है। उसे उसके प्रेमी के बारे में कोई यह खबर देता है कि वह उसके लायक नहीं है और उसने अपने बारे में जो कुछ बताया है, वह सब झूठ है, तब भी वह विश्वास नहीं करती।

यों यह व्यवहार दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक-मानसिक बुनावट में देखें तो आमतौर पर लड़कियां ही इसका शिकार होती हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें किसी पुरुष पर शुरुआत में ही पूरा भरोसा कर लेने वाली युवतियों को कई तरह के आर्थिक और भावनात्मक से लेकर शारीरिक शोषण के दौर से गुजरना पड़ता है। शादी का झांसा इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है। बहानों के लंबे दौर से गुजरने के बाद कई बार लड़कियों को उनके हाल पर छोड़ कर लड़के अपने नए सफर पर निकल जाते हैं। पीछे रह जाती है लड़कियों की टूटी और बिखरी हुई जिंदगी।

मेरे संपर्क में एक युवती को दफ्तर जाने के लिए रोज सुबह बस स्टॉप पर खड़ा होना पड़ता था। एक दिन सामने कोई कार आ कर रुकी और एक आकर्षक दिखते युवक ने लिफ्ट का प्रस्ताव दिया। मन में थोड़ा-सा डर महसूस होने के बावजूद उसने लिफ्ट ले ली। फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। इस बीच दोनों के बीच जान-पहचान हो गई और बात शायद प्रेम तक भी पहुंच गई। लड़के ने अपने आपको किसी फाइव स्टार होटल का मैनेजर और कुंवारा बताया था। एक दिन अचानक लड़के ने अपनी मां के कैंसर से पीड़ित होने और इलाज के लिए पचास हजार रुपए की सख्त जरूरत को पूरा करने के लिए तुरंत अपने एक रिश्तेदार के पास मुंबई जाने की बात कही। इस पर लड़की ने तुरंत अपने खाते पचास हजार रुपए निकाल कर उसे दे दिए और कहा कि मुंबई जाने की जरूरत अभी नहीं है। फिर बाद में भी लड़की ने अपनी सहेलियों से उधार लेकर लड़के को काफी पैसे दिए। जब भी वह लड़के की मां से मिलने की बात करती तो लड़का उसे मां की तबियत के ठीक होने और ‘सही समय’ आने की बात कह कर टाल देता। लड़की सहज भाव से मान जाती। उसके दफ्तर में भी दोनों के इस संबंध का पता चल चुका था। इस बीच लड़की की एक सहेली ने बताया कि उसने लड़के को किसी महिला और बच्चे के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। हालांकि लड़की ने तुरंत इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन लड़के ने धीरे-धीरे मिलना-जुलना बंद कर दिया, तब उसे अपने साथ हुए धोखे का अहसास हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की पूरी तरह टूट गई। यह अलग बात है कि उसने पुलिस का सहारा लिया और उस ‘सपने के राजकुमार’ को जेल की हवा खानी पड़ी।

मैं एक और ऐसी लड़की को जानती हूं जो ऐसे ही एक लड़के की बातों में आकर अपने घर से गहने और पैसे लेकर निकल गई। बात में उसके उस ‘सपने के राजकुमार’ ने हर तरह से उसका शोषण करने के बाद एक वेश्यालय में उसे बेचने की कोशिश की। संयोग से पुलिस का उसी समय छापा पड़ा और किसी तरह वह बच सकी। लेकिन इसके बाद लड़की के घर वालों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अब फिलहाल उसके भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। कहना बस यही है कि युग तेजी से बदल रहा है, लेकिन सच यही है कि अब तक का हमारा समाज पितृसत्तात्मक मूल्यों और पुरुष प्रभुत्व को निबाहता रहा है। अब जाकर महिलाओं ने अपने बूते जीने के सपने देखने शुरू किए हैं। तो आगे के सफर में एक बेहतर मुकाम हासिल हो, इसके लिए भरोसा किया जाए, मगर थोड़ी सावधानी भी बरती जाए और भरोसे के पैमाने थोड़े बदल लिए जाएं तो क्या हर्ज है!

