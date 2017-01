दुनिया मेरे आगेः गण बनाम तंत्र

सुमेर चंद

अब तिरासी साल की उम्र पार कर चुका हूं और मुझे अंग्रेजों का राज भी याद है। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ गए थे, तब हमारी आबादी तकरीबन बत्तीस करोड़ थी और अब हम सवा सौ करोड़ की तादाद को पार कर चुके हैं। यह दशा तब है जब 1950 के दशक से ही हमारे देश में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अमल में हैं। दूसरी ओर, हमारे पड़ोसी चीन ने केवल बीस सालों के भीतर अपनी बढ़ती आबादी पर लगाम ली। जब हम इसके कारण खोजने बैठते हैं तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत से दो साल बाद आजादी हासिल करने के बावजूद चीन आज हमसे अमूमन हर क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। लेकिन हमारे गणतंत्र में पता नहीं कितनी बुराइयां चुपचाप पलती-बढ़ती रही हैं!

हर पांचवें साल देश भर में चुनाव होते हैं। सभी दल अपने-अपने घोषणा-पत्र जारी करते हैं। लेकिन शायद ही कोई दल अपने घोषणा-पत्र में भ्रष्टाचार मिटाने की बात को दर्ज करता है। क्या कभी हमने मतदान की लाइन में वोट डालने के लिए किसी ऐसे करोड़पति को देखा है जिनके नाम दुनिया की मशहूर पत्रिकाओं में धनी होने के नाते छपते रहते हैं? दरअसल, वे जानते हैं कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, उनके सारे वैध-अवैध काम आसानी से होते रहेंगे। दूसरी ओर, वैसे लोग घंटों लाइन में खड़े जरूर दिखते हैं जो उन करोड़पतियों या अरबपतियों के रहमोकरम पर अपना जीवन गुजारते हैं। राजनीतिक दल इन लोगों को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाते हैं और हर चीज मुफ्त में देने की बात करते हैं। सवाल है कि इस तरह के मुफ्त सामान देने के वादे अगर किन्हीं हालात में पूरे किए जाते हैं तो इनके लिए धन कहां से आता है? जाहिर है कि इसका सारा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है और हम सब जानते हैं कि यह खजाना किस तरह सामान्य जनता की खून-पसीने की कमाई के कुछ हिस्से से भरता है! भ्रष्टाचार के दूसरे आयामों का विस्तार बहुत ज्यादा है। केवल चुनावों में खर्च किए जाने वाले धन की बात कर ली जाए तो समझ में आ जाएगा कि सभी राजनीतिक दल इस कसौटी पर कहां खड़े हैं।

‘गण’ के आधे भाग ‘तंत्र’ को चलाने के लिए विधायक और सांसद चुन देते हैं। चुनाव से पहले ये नेता जनता से तमाम वादे करते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बना देने के दावे करते हैं। लेकिन ये वादे और दावे वास्तव में कितना जमीन पर उतर पाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अगर कहीं कुछ होता हुआ दिखता भी है तो वह भ्रष्टाचार के हवाले होता है। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत का चक्र इस तरह चलता रहता है कि रिश्वत के बूते नौकरी हासिल करने वाला व्यक्ति रिश्वतखोर बन कर इसे आगे बढ़ाता रहता है। ‘गण’ की जिंदगी को तय करने वाली इस तरह की गतिविधियां आखिर किस तरह आराम से चलती रहती हैं और इन पर रोक लगाने से ‘तंत्र’ को कौन रोकता है?

क्या हमने ऐसी कोई जगह देखी है जहां पुलिस वाले वाहनों को रोक कर वसूली नहीं करते हैं? जब बाड़ ही खेत को खाए तो खेत कैसे सुरक्षित रह सकता है! दरअसल, हमारे गणतंत्र में घूस देना और लेना एक आम चलन के तौर पर देखा जाने लगा है और लोग इसे लेकर सहज हो गए लगते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम से किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए पैसों का इंतजाम पहले कर लेता है! इसके अलावा, किसी बड़े अधिकारी या फिर किसी नेता से पैरवी करा कर भी काम कराया जाता है। लेकिन ये बातें क्या बताती हैं? क्या हमारा ‘तंत्र’ उस साधारण ‘गण’ के लिए नहीं है, जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ बतौर अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उसकी किसी बड़े नेता या अधिकारी से जान-पहचान नहीं है या फिर रिश्वत देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं?

आखिर किन वजहों से मेरी उम्र की पुरानी पीढ़ी के लोग आज यह कहते हुए पाए जाते हैं कि क्या यही दिन देखने के लिए अंग्रेजों से लाठियां खाई थीं? क्या ऐसी ही आजादी के लिए अंग्रेजों की गोलियां खाकर पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए? क्या यही सपना था देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों का? आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी कालापानी की सजा में गुजार दी, क्या उन्होंने ऐसे ही गणतंत्र की आस लगाई थी? जो भी सरकार चुन कर आती है, वह आसमान से तारे तोड़ कर लोगों को परोसने के सपने दिखाती है। वह सारे ‘दिवसों’ को बड़ी धूमधाम से मनाती है और आजादी की लड़ाई में शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन उन दिवसों और शहीदों के सपनों को लेकर उसका क्या रुख रहता है, यह हम सब जानते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 26, 2017 2:10 am