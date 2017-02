दुनिया मेरे आगेः निदा की चीजें

ज्योति नंदा

‘ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते ये हवा… हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से…!’ छोटी थी, जब यह गीत पहली बार सुना था। तभी से निदा फाजली जिंदगी में ऐसे शामिल हो गए, जैसे आसमान, बादल, रास्ते, हवा! यह पहला गीत था जो मुझे पूरा याद था। बिना समझे, बिना जाने कि यह प्रेमगीत है कि कोई फलसफा जीवन का। या फिर कोई बेचैनी थी उन चीजों को अपनी जगह पर सहेजने की, जो हैं ही नहीं। उस नन्ही-सी बच्ची के लिए इन दो लाइनों में कुछ जादू था, जिसे वह समझने की कोशिश करती थी। यह सोचने में बड़ा मजा आता था कि आसमान, बादल, रास्ते, हवा भी कोई चीजें हैं, ठीक से रखी जाने वाली। चीजें तो वे हैं जो इंसानों ने बनाई हैं। फिर जीवन भर उन्हीं को सरियाने-संवारने और समेटने में मगन रहता है। एक घर, आलमारी, लॉकर और उसमें जेवर और पैसे। यही तो चीजें होती हैं ठीक से ठिकाने पर रखने की! इन्हीं चीजों से बनती है एक इंसान की दुनिया। मगर निदा की चीजें तो एकदम अलग थीं। ऐसी, जो सबकी हैं। आसमान, बादल, रास्ते और हवाएं किसी एक की चीज तो नहीं हैं। बहुत समय बाद समझ आया कि कुछ लोगों के हिस्से में ये चीजें ठिकाने पर नहीं होतीं। जिन चीजों से पूरी दुनिया सजी है और उन पर इंसानों का वश नहीं, उन्हें ठिकाने लगाने के बारे में क्यों सिर खपाना! ऐसी मूर्खता का क्या हासिल! तमाम दुनियादारों ने समझाया, जिन्हें न आसमान से मतलब था, न जमीं से वास्ता, न रास्तों का आनंद ले पाते थे, न ही हवाओं से बतिया सकते थे!

फिर भी बार-बार इन पंक्तियों को गुनने में अजीब-सा आनंद मिलता था। सब ठीक है ‘कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से।’ ये जो शिकायत है न… बार-बार सिर उठाती थी। उस बच्ची को लगता कि किसी को इतनी शिकायत नहीं होती दुनिया से, उसे ही क्यों है! कोई नहीं समझता, पर शायर समझता है, निदा जान गए थे। यह ज्ञान मिलने के बाद तो शायर के प्रति श्रद्धा दुगुनी हो गई। देखो तो, कैसे एक लाइन में पूरी दुनिया समेट दी। जो किसी के बस का नहीं, उसे शब्दों से खेलने वाले ने चुटकियों में कर दिया। तभी लिखने के प्रति आकर्षण बढ़ा।

इन्हीं अक्षरों में ही कहीं वह आसमां भी होगा, जहां घुमड़ती उदासियों को पनाह मिले, जो बरसना चाहती हैं, मगर रास्ते से बार-बार भटक जाते हैं उदास बादल, क्योंकि ‘रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं।’ अपने आसमान को खोजने में सबसे बड़ी बाधा हवाओं का रुख ही तो है! शायर को यह भी मालूम है। कुछ वक्त बाद एक और चीज जिंदगी में शामिल हुई- टेलीविजन। पहली बार ‘चित्रहार’ में गीत को देखा। बहुत बुरा लगा था। जैसी कल्पना की थी, वैसा नहीं पाया। दृश्यों में जमीं, आसमान, बादल, हवा, रास्ते सब उसी तरह थे, जिस तरह सब उसके आदी थे। बस है… कुछ इस तरह कि ऐसे ही होता है। वही चीजें अधिक महत्त्वपूर्ण थीं जो इंसानों ने बनार्इं। नायक की कांख में दबा ट्रांजिस्टर और हाथों से थामी गई साइकिल। जैसे आजकल नायक-नायिकाओं के पास मोबाइल और मोबाइक।

चीजें बदल गर्इं… ट्रांजिस्टर से टेलीविजन, टेलीफोन से मोबाइल। शब्द कल्पनाओं के मोहताज नहीं रहे। इंसान की बनाई चीजें दृश्यों में ठूंस कर परोसी जाने लगीं। यही समझाया था बड़ों ने कि चीजें विकसित होती हैं तो इंसान भी प्रगति करता है। आसमान, बादल, हवा, रास्ते सब अपनी जगह ही रहते हैं। भरोसा दिया मन को कि अब तो समझ लो चीजों का असली अर्थ! निदा की चीजों को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो ‘शिकायत’ थी न, हर ‘कई दिनों’ के बाद लौट आती थी। सब कुछ ठिकाने लगा कर आराम से सोने की जुगत जिंदगी शुरू करती कि फिर निदा झिंझोड़ कर उठा देते- ‘कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता… कहीं जमीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता…!’ मुझे लगता हां-हां… यही तो वह बात है जो महसूस होती रहती है हर पल कि बस कहने का सलीका नहीं बनता। ‘जमीं आसमान का मुकम्मल न होना’ लफ्जों की कीमियागिरी भर नहीं है। जमीन-आसमान साधने के लिए कुछ दुरूह रास्तों से होकर जाना ही होता है। अक्सर उन रास्तों पर चलना, जिनकी मंजिल का ठीक-ठीक पता नहीं होता, जो बाहर से भीतर कहीं किसी मन के अंधेरे कुएं में उतरते हैं। हवाओं के खिलाफ चलना ही पड़ता है। यह तलाश है उस चीज की, जो खोई नहीं थी, मगर मिली भी नहीं थी।

स्मार्टफोन खोने का गम होता है तो दूसरा नया आ जाता है। नन्हीं लड़की साइकिल से स्कूटर पर चलने लगी। इन चीजों के साथ होने, न होने से जमीं आसमां नहीं बदलते, न ही मुकम्मल होने का अहसास होता है। निदा की चीजों में ही सुकून मिलता है। शब्दों की पनाहगाह ही है जो जीवन का विस्तार छोटा करके देखने और आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचानने की कुव्वत देती है।

First Published on February 10, 2017 2:33 am