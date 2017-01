दुनिया मेरे आगेः किसके लिए किताब

दीपचंद सांखला

जब सभी आयोजन व्यापार-उद्योग का हिस्सा हो चले हैं तो साहित्यिक-सांस्कृतिक आयोजन भी इससे अछूते क्यों रहते! हाल ही में दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला खत्म हुआ। उसमें मैं 1986 से जाता रहा हूं। अधिकतर बार पूरे मेले के दौरान वहीं रहा। दूसरी ओर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल राजस्थान का बड़ा साहित्यिक आयोजन माना जाने लगा है। पटना, रांची, रायपुर, जयपुर, भोपाल, शिमला और कोलकाता में लगे मेलों में भी कई बार गया हूं। अंग्रेजी के पाठकों और पुस्तक प्रेमियों की जमात और अन्य भारतीय भाषाओं के पाठकों (जिनमें हिंदी भाषियों की बड़ी संख्या शामिल है), पुस्तक प्रेमियों के बीच फांक साफ देखी जा सकती है। अपवाद जैसे उदाहरणों की स्वीकृति के साथ यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि अंग्रेजी के पाठक और प्रेमी, हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के प्रेमियों से आमतौर पर समृद्ध देखे जाते हैं।

यह भी अकारण नहीं कि भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कीमतों से अंग्रेजी किताबों की कीमतें न केवल दो से तीन गुना रखी जाती हैं, बल्कि इनके अंतरराष्ट्रीय बाजार के चलते डॉलर-यूरो में रखी जानी वाली इन पुस्तकों की कीमतें प्रकाशकों-पुस्तक विक्रेताओं को भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कीमत से पांच से दस गुना ज्यादा तक मिलती रही है। यही वजह है कि भारत में अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता अन्य भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं से खासे संपन्न होते हैं। इसी अनुकूलता के चलते पिछले एक अरसे से देश की विभिन्न राजधानियों में आयोजित होने वाले साहित्यिक समारोह बेहद खर्चीले होते हैं। इनमें शामिल होने वाले दर्शक-श्रोता आमतौर पर खाते-पीते घरानों से आते हैं। चूंकि इस तरह के आयोजन भी व्यापार-उद्योग का हिस्सा हो चले हैं तो ऐसे में इनके सफलता से संपन्न होने की एक कसौटी यह भी है कि ये निर्बाध और निर्विवाद हों। इसलिए सावचेती और दस्तूर के तौर पर ऐसे आयोजनों में हिंदी को पहले ही शामिल कर लिया गया। बाद में विवाद होता देख जयपुर में राजस्थानी को भी जगह दी गई।

भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों में, खासकर हिंदी के प्रकाशनों में अब यह साफ दिखने लगा है। समृद्ध प्रकाशक अंग्रेजी प्रकाशकों की देखा-देखी पुस्तकों की कीमतें अनाप-शनाप रखने लगे हैं और विक्रय केंद्रों और मेले में लगने वाले स्टॉलों को चकाचौंधी बनाने के लिए भी खूब खर्च करने लगे हैं। दरअसल, प्रकाशन का अधिकांश धंधा अब पाठकों पर आश्रित न होकर सरकारी खरीदों पर जा टिका है। सरकारी थोक खरीद की स्थिति में उन्हें ऐसी गुंजाइश रखनी होती है कि पुस्तक की कीमत की आधे से ज्यादा राशि उन्हें रिश्वत में देनी पड़े तब भी मुनाफा अच्छा-खासा बचा रहे।

भारतीय भाषाओं के अधिकांश पाठक मध्यम, निम्न मध्यम और निम्न वर्ग से आते हैं। कीमत निर्धारण की यह ‘अनीति’ पुस्तकों से उन्हें लगातार दूर कर रही है। पटना, रांची और रायपुर में आयोजित पुस्तक मेलों में ऐसे पाठकों का दिख जाना सामान्य है, जिनके पांव में कारी लगी प्लास्टिक की चप्पल हो या वे पैबंद लगी पोशाक पहने हों, मगर हजार-पांच सौ रुपए की किताब खरीदने मेले में पहुंचते हैं। ऐसा वे समूचे परिवार का बिना पेट काटे शायद ही कर पाते होंगे। पटना, रांची में गांव से आए ऐसे पाठक भी दिख जाते हैं जो सत्तू, प्याज और हरी मिर्च ले आते हैं। ऐसे पाठक साथ लाए गिलास के पानी में सत्तू को घोलते हैं और प्याज, कच्ची हरी मिर्च के साथ पेट भर लेते हैं। किताब खरीदने आए ऐसे पाठक अंटी में कहीं छिपाए पांच-सात सौ रुपए निकालते हैं। ऐसे पाठकों को भारतीय भाषाओं के प्रकाशक लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। दिखावा यह किया जा रहा है कि लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन और पुस्तक मेले समाज में साहित्य-संस्कृति को बढ़ावा देने और पुस्तक प्रेमियों को प्रेरित करने के वास्ते किए जाते हैं। बाजार की गिरफ्त में आए समाज के लिए असल उपभोक्ता मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च वर्ग को ही माना जाने लगा और ऐसे सभी आयोजन केवल ऐसे वर्गों को आकर्षित करने के मकसद से ही डिजाइन किए जाते हैं। शेष भारतीय समाज को वंचित मान कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ना भयावह तो है ही, अमानवीय भी है।

आयोजक, प्रकाशक और विक्रेताओं के अलावा सरकार के तौर-तरीके भी लगातार ऐसे समृद्ध लोगों की अनुकूलताओं में बदले जाने लगे हैं। यही वजह है कि मेले में संभागीयों की तादाद लगातार घट रही है। कभी बारह-तेरह सौ प्रतिभागियों तक पहुंची यह संख्या इस मेले में आठ सौ तक उतर आई। आठ सौ में भी एक तिहाई हिस्सा उन धार्मिक संस्थाओं का है जिनका उद्देश्य पठन-प्रवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि अपने धर्म या संप्रदाय का प्रचार करना भर होता है। शेष स्टालों में भी अधिकांश या तो स्टेशनरी से संबंधित होते हैं या अंग्रेजी के प्रकाशक। ऐसा लगता है कि भारतीय भाषाओं के पाठक लगातार घट रहे हैं जो चिंताजनक है।

First Published on January 28, 2017 2:11 am