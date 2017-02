दुनिया मेरे आगेः गठबंधन के सहारे उम्मीद की नाव

बुंदेलखंड के चित्रकूट में कालूपुर के पास बंद पड़े जागेश्वर प्राइवेट अस्पताल के परिसर में गुलाबी साड़ी पहने कुछ महिलाएं पूड़ियां बना रही थीं। कुछ वहीं खाने की प्लेट के साथ बैठी थीं तो कुछ सड़क के दूसरी तरफ सरसों के पीले फूलों के पास हरी घास पर लेटी आराम कर रही थीं। बसंत का यह मौसम इन चटक रंगों के साथ और भी खास लग रहा था। बीती छह फरवरी को ‘गुलाबी गैंग’ की ये सदस्य अपनी कमांडर सम्पत पाल के नामांकन में आई थीं। इस साल वे तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। ये वही सम्पत पाल हैं जिन्हें लोगों ने टीवी पर ‘बिग बॉस’ में देखा था। वे महिलाओं के हित में न सिर्फ बेलगाम मर्दों, बल्कि बुंदेलखंड की पुलिस और अधिकारियों की नाक में दम करने के लिए भी जानी जाती हैं।

लगभग दो सौ किलोमीटर दूर महोबा जिले के भरदा गांव से आई गुलाबी गैंग की सदस्य पैंतीस साल की हल्की बाई कहती हैं कि ‘ये हमारी प्रत्याशी हैं। ये जीतेंगी तो शायद हमें ‘आशा’ में काम मिल जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा। हम क्यों नहीं इनको वोट देंगे।’ लेकिन हल्की बाई को यह नहीं पता कि उनकी प्रत्याशी उनके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रही है। हल्की बाई जैसी अन्य सभी दो सौ महिलाएं भी महोबा से आई थीं। इनमें ज्यादातर वृद्ध महिलाएं अपने समाजवादी पेंशन की आस में भी सम्पत पाल के समर्थन में आई थीं।

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सात जिलों में कुल उन्नीस विधानसभा क्षेत्र है। इनमें सपा-कांग्रेस गठबंधन में दस सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। इन्हीं में से एक चित्रकूट जिले के मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से महिला प्रत्याशी सम्पत पाल हैं। इसी सीट पर सम्पत पाल 2012 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तब वे चौथे स्थान पर रही थीं। उस साल तैंतीस हजार मतों के साथ दूसरे स्थान पर सपा के निर्भय सिंह पटेल थे और बसपा प्रत्याशी चंद्रभान सिंह पटेल ने तैंतालीस हजार वोटों के साथ अपनी जीत दर्ज की थी। इस बार गठबंधन के तकाजे के चलते निर्भय सिंह पटेल मैदान में नहीं हैं।

दरअसल, छह फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन था। सम्पत पाल अपने ‘गुलाबी गैंग’ और कांग्रेस के कुछ साथियों के साथ कालूपुर से पैदल नामांकन के लिए निकलीं। कुछ दूर चलने के बाद वे सपा के एक नए कार्यालय में पहुंचीं, जहां सपा के समर्थक पार्टी की टीशर्ट, गमछा, टोपी और कांग्रेस का झंडा पूरे जोश के साथ लहरा रहे थे। वहां से जुलूस आगे बढ़ा। कांग्रेस के प्रचार में जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी तो थे, लेकिन कार्यकर्ता नहीं दिख रहे थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा- ‘हम लोग घर-घर जाकर प्रचार कर रहे है। हर जाति के लोगों से मिलते हैं।’ यों कांग्रेस के पास प्रचार करने का कोई संगठित तरीका नहीं दिख रहा था। वहीं सपा के जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने कहा कि हम लोगों ने पूरे जिले को चौदह जोन में बांटा है। एक विधानसभा में सात जोन हैं। हर जोन में पांच लोग हैं, जिनमें प्रखंड प्रभारी हरेक बूथ के लिए अलग-अलग प्रचार कर रहे हैं।

दिलचस्प यह है कि सपा के समर्थक अपने गठबंधन के उम्मीदवार के लिए एक अलग ही समीकरण पर बात कर रहे हैं। मानिकपुर से सपा के प्रखंड प्रमुख श्याम बिहारी यादव ने कहा कि ‘गठबंधन के बाद सपा के यादव, पटेल, पाल जैसे ओबीसी के अलावा मुसलिम और दलित मतदाता तो आएंगे ही, साथ ही ‘गुलाबी गैंग’ और कांग्रेस की पहचान साथ होने से ईसाई और ब्राह्मण वोट भी मिलेंगे।’ सभी प्रत्याशी कहते हैं कि वे घर-घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वे गांव में जाकर केवल अपने समर्थक, कोटेदार, प्रधान और कुछ दबंग लोगों से मिल कर अपने जातिगत समीकरण को भुना कर लौट जाते हैं। गांव के लोगों को भी पता है कि किस पार्टी के लोग किसके घर जाएंगे। बहरहाल, सम्पत पाल अकेली ऐसी प्रत्याशी हैं, जिनके प्रचार में महिलाएं साथ हैं। मानिकपुर के ऊंचाडीह गांव में अपनी जनसभा में महिला वोटर को बुला कर खड़ा करते हुए उन्होंने कहा- ‘महरिया (महिला) चुनाव लड़ रही है तो महरिया ही तो वोट देगी न! तुम सब महरिया आगे आओ।’ वे अपने प्रचार में महिलाओं से बात करती हैं, उनसे वोट मांगती हैं, जबकि अन्य पुरुष प्रत्याशी केवल पुरुषों से बात करके आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि मानिकपुर के कोटा कंडेला गांव के बाबूलाल यादव एक तस्वीर सामने रखते हैं कि उनके गांव में बिजली के तार, खंभे तो लग गए, लेकिन बिजली सबसे पहले दिन के बाद कभी नहीं आई। फिर भी उनकी साफ राय है- ‘सपा ने विकास किया है तो वोट भी उनको ही देंगे।’

यों मानिकपुर विधानसभा पर बसपा की पकड़ अच्छी है, लेकिन इस चुनाव में बसपा से नाता रखने वाले तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। एक मायावती के नजदीकी रहे बसपा के पुराने नेता और मंत्री दद्दू प्रसाद अपनी नई बनाई बहुजन मुक्ति पार्टी से, तो बसपा के पूर्व सांसद आरके पटेल भाजपा से और बसपा से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह पटेल मैदान में हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा के वोट बैंक रहे ओबीसी, ब्राह्मण और दलितों का समर्थन कई हिस्सों में बंट जाएगा, जिसका फायदा कांग्रेस के प्रतिनिधि को मिल सकता है। मगर कयासों के बरक्स चुनावों के अंतिम नतीजे कई बार सबको चौंका जाते हैं।

अंशु ललित/ प्रियंका कोटमराजू

February 18, 2017