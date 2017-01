बाजार का बुखार

अजीत कुमार ‘यश’

इक्कीसवीं सदी में सीखने और सिखाने के संस्थागत माध्यमों की कड़ी में बाजार और विज्ञापनों का नाम भी जोड़ा जा सकता है। पुस्तकों और पत्रिकाओं से हम कुछ सीखें, न सीखें, बाजार हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। ऐसे में इस सदी का सबसे विस्तृत और सर्वसुलभ स्थान बाजार ही है जो हम तक पहुंच रहा है। चौबीस घंटे वह हमारे मोबाइल में मौजूद रहता है। रोज औसतन बीस संदेश हमारे मोबाइल के माध्यम से निमंत्रण देते रहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की आंधी बह रही है। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित न हो रहा हो। आर्थिक ताकतों ने इंसानी ताकत को अपने तरीके से परिभाषित करना आरंभ कर दिया है और अपने उत्पाद के मुताबिक हमारे स्वाद और जरूरत को गढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपने आसपास हो रहे इन परिवर्तनों को महसूस करें। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ऐसा करना आसान नहीं लगता।

बाजार का हस्तक्षेप दरअसल इतना अधिक हो गया है कि हम अपनी तमाम विशिष्टताएं आहिस्ता-आहिस्ता खोते जा रहे हैं। उत्पादों पर हम निर्भर होते जा रहे हैं। जन्मदिन और सालगिरह हमें ‘रिमांइडर’ याद दिलाते हैं और हमें इस बात की चिंता भी नहीं है। हम तो बस जीए जा रहे हैं, बेफिक्र और मस्त। लेकिन आंधी चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, गुजर ही जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है उजड़ी और उदास बस्ती। लेकिन इंसान होने के नाते सबसे पहले हमें अपने सामाजिक सरोकारों को बचाने की फिक्र होनी चाहिए। वर्तमान विज्ञापनों की भाषा को देखें तो ऐसा लगता है जैसे बड़े और बच्चे तक इससे प्रभावित हो रहे हैं। मुझे याद है जब हमारे घर में परिवार के बड़े लोग कुछ दिन के लिए आते थे तो वापस लौटते समय कुछ पैसे हमें दिया करते थे। वह पैसा हमारे लिए गुल्लक में डालने या अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के काम आता था। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसी बात को बाजार ने भी अपने तरीके से भुनाना शुरू कर दिया। एक विज्ञापन में एक बच्चे की मां कहती हैं कि ‘बुआ अगर पैसे दे तो रख मत लेना।’ इतना कहने भर से ही बच्चे की शक्ल अपनी मां के प्रति इतनी बुरी बनती है कि कहा नहीं जा सकता। बच्चा भारी मन से बुआ को ‘बाय’ कहता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अगले ही क्षण बुआ मोबाइल ऐप से पांच सौ रुपये डाल देती हैं। बच्चे को जैसे ही यह संदेश मिलता है, वह बड़े जोश से चिल्लाता हुआ ‘बाय बुआ’ कहते हुए आगे बढ़ जाता है। यह भी बाजार की सीख है।

आज के दौर में कोई अपना बुखार भी किसी को मुफ्त में नहीं देना चाहता। ऐसे में फोन पर मुफ्त में बात करने की जो सुविधा हमें कंपनियां उपलब्ध करा रही हैं, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अच्छी बात है कि हमें मुफ्त में डाटा और टॉक टाइम मिल जाए, लेकिन क्या सच में हमारे पास इतना समय है कि हम रात-दिन बात ही करते रहें? अगर मान भी लें कि बात करने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, तो क्या अनर्गल और बेकार की बातें करने से भी हमें लाभ होता है? निश्चित रूप से नहीं। फिर यह बाजार का प्रलोभन तो है ही, साथ ही हमारे समय को हमसे छीन लेने का षड्यंत्र भी। ‘अब बातें कर बेफिकर’ वाले विज्ञापन में जिस लड़के को दिखाया जाता है वह भी पंद्रह-सोलह साल का है, जिसके पास बहुत-से दोस्त हैं और वह अपने दोस्तों की धज्जियां उड़ाता रहता है।विज्ञापनों की टैगलाइन हमें अक्सर याद रह जाती हैं।

याद रह जाने वाले विज्ञापनों से ही उत्पाद का बाजार विस्तृत होता है। बाजार तो अपना काम अपने लाभ के लिए करेगा ही। ऐसे में हमें ही सोचना होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या गैरजरूरी। लेकिन हमारे जीवन की आपाधापी में हमारे पास यह सोचने का समय नहीं है। गैरजरूरी चीजों पर हम अपने दिन का अधिकांश समय लगा देते हैं और अक्सर कहते हैं कि समय नहीं है। हमें अपने आसपास की दुनिया से जो कुछ भी सीखने को मिलता है उसमें अपने तरीके से परिवर्तन करने में हर्ज नहीं है, लेकिन यह विवेक कहां से आएगा जो जरूरी और गैरजरूरी चीजों के बीच के अंतर को हमें बताए। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सामाजिक जीवन से सीखने की प्रक्रिया में क्या सीखना है और क्या नहीं, इसका फर्क बताने वाला तत्त्व हमारे बीच से गायब होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाजार और विज्ञापन केवल नकारात्मक रूप से हमें बदल रहे हैं। ऐसे कई विज्ञापन हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और समझदार बनाया है। लेकिन वहां भी हमने अपने दिमाग से काम लिया है। जब हमारी सोच, भाषा या विरासत नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगें तो हमें सचेत हो जाना चाहिए।

