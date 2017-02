दुनिया मेरे आगे- उत्साह का जीवन

प्रदीप उपाध्याय

मनचाहा नहीं होने या मनचाहा नहीं मिलने पर हम उदास हो जाते हैं। कई बार निराशा, हताशा और अवसाद से घिर जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। आत्महत्या तक का विचार मन में आ जाता है। आए दिन अवसादग्रस्त और निराश हो चुके लोगों के आत्महत्या कर लेने के किस्से हम सुनते रहते हैं। निराशा की स्थिति में जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही बदल जाता है। नकारात्मकता जीवन का हिस्सा बनने लगती है। उत्साह कम-सा महसूस होने लगता है और हमें लगने लगता है कि जीवन में कुछ शेष नहीं बचा है।

लेकिन यहां हमें अपना दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। नकारात्मकता को किसी भी स्थिति में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह भी विचार करना चाहिए कि सभी को सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी को अपने लक्ष्य के अनुरूप मनचाहा मुकाम मिल जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मनचाही मंजिल पाने वाले को हर वह चीज मिल जाए, जिसकी वह चाहत रखता हो। इसके लिए भाग्य को भी नहीं कोसा जाना चाहिए, क्योंकि भाग्य जैसी चीज होती नहीं। व्यक्ति खुद अपना भाग्य बनाता या बिगाड़ता है। इसके लिए कर्म किया जाना जरूरी है। सफलता-असफलता अपने प्रयासों पर ही निर्भर करती है। हम इसके लिए दूसरों को श्रेय या दोष न दें तो बेहतर है। श्रेय तो फिर भी दिया जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में अन्य जन भी सफलता में सहभागी हो सकते हैं, लेकिन असफलता को लेकर सिर्फ अपनी कमियों के बारे में सोचना चाहिए। हमें लगता है कि हमने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास किए, फिर भी असफल हुए। विफलता अंतिम सत्य नहीं है। हालांकि असफलता के पीछे प्रयासों की कमी की कहानी अवश्य छिपी रहती है जिसे हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपना सर्वस्व इन प्रयासों को पूरा करने में होम कर दिया है और यही सोच कर असफल होने पर निराश होकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जितने उत्साह के साथ काम कर चुके होते हैं, अब हार मान कर कुंठित मन के साथ बैठ जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

हमें अपना उत्साह बनाए रखना चाहिए। जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं, वैसा ही घटित होता रहे। यह ठीक वैसा ही है कि कर्म के साथ फल भी हमारी इच्छा के अनुरूप मिलता रहे। ऐसा हर बार संभव नहीं है। हो सकता है कि हमने कोई काम किया और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। लेकिन अगली बार यह भी हो सकता है कि हमारे प्रयास और काम पहले की तुलना में और अधिक ठोस और सार्थक हों। फिर भी परिणाम मनोवांछित न रहे। इससे हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारी उमंग कम नहीं होनी चाहिए।हमारे उत्साह की कारक हमारी अंतर्दृष्टि और प्रेरणा रहती है। प्रेरक अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेरणा ग्रहण करने वाला हमारा मन होता है। हमें दूसरों से प्रेरणा तो ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन जो भी काम शुरू करें, वह स्वप्रेरणा से हो। स्वप्रेरणा से किया गया काम अधिक उत्साह, अधिक उमंग से किया जाएगा, तो सफलता का प्रतिशत भी अधिक रहेगा। इसलिए हमेशा उत्साही बने रहना जरूरी है। हमें अपना उत्साह कभी कम नहीं होने देना चाहिए। उत्साहपूर्ण तरीके से किए गए काम से व्यक्तित्व भी उभरता है। दूसरे लोग भी प्रेरणा लेते हैं। उत्साही लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए निराशा आए तो उसे दूर करने के लिए जतन शुरू कर देना चाहिए। आशावादी रहेंगे तभी उत्साह और उमंग भी रहेगी।

कार्यशील लोगों को अपने कार्य और व्यवहार के लिए आलोचना का भी सामना करना होता है। कई लोग आलोचनाओं से घबरा जाते हैं और उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन लोगों की ऐसी आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता अगर कर्मशील व्यक्ति को उसके द्वारा की जा रही त्रुटियों की और कोई ध्यान आकर्षित करता है तो उन बातों को सकारात्मक तरीके से लेकर उन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि अपने बढ़ चुके कदमों को वापस करना। एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हरेक मामले में लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन लोगों के कहने के आधार पर ही हम अपना उत्साह और जोश कम कर लें और कोई कार्य शुरू ही न करें या जो काम शुरू कर चुके हैं, वह बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना मनचाहा काम पूरे मनोयोग, उत्साह और उमंग के साथ करते रहना चाहिए। कभी भी निराशा, हताशा, कुंठा,अवसाद को जीवन का अंग न बनाते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ना ही जीवन को सार्थक बनाएगा।

First Published on February 6, 2017 5:54 am