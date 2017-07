दुनिया मेरे आगे- घुमक्कड़ी के कोने

ज्योति नंदा

तीर्थयात्री नदी की पूजा-अर्चना में व्यस्त थे। कहीं अगरबत्ती सुलगती छोड़ दी तो कहीं कोई अर्पित पुष्प पत्थरों से उलझे छोड़ कर दूसरे कर्मकांड में व्यस्त हो गए। वे सब हजारों मील की यात्रा कर पुण्य कमाने आए थे। वहीं एक नन्हा यात्री बुझती या फिर सुलगती अगरबत्तियों से अपने पांव बचाता उस फूल तक पहुंचा जो अब भी पत्थरों में अटका, धारा से दूर अपनी यात्रा के शुरू होने की प्रतीक्षा में था। ऐसा लगा मानो एक यात्री ने दूसरे की बेचैनी पढ़ ली हो। ठंडे नुकीले पत्थरों को फुर्ती से पार कर फूल तक पहुंच गया। नदी में प्रवाहित कर देखता रहा तब तक, जब तक फूल पानी में डूबता-उतराता, लुकाछिपी खेलता धारा में विलीन नहीं हो गया। उस एक पल में धारा के साथ एक नहीं, वे दो यात्री बह रहे थे, मंजिल से बेपरवाह। बच्चे ने हजारों मील के सफर का सार तय कर लिया। यात्री ने फूल के सफर को आत्मसात कर लिया। उसकी मुस्कराहट में जो सुकून था, उस क्षण वहां उपस्थित किसी यात्री के चेहरे पर नहीं दिखा। वे सब रास्ते की लंबाई में जकड़े सूटकेस की हिफाजत से त्रस्त कहीं से आए थे, कुछ पाने की आस में! अब वापसी की दूरियों को कम करने की तैयारी में खो चुके थे। वे यात्रा में नहीं थे। ऐसे लोग वाहन की गति से ज्यादा से ज्यादा दूरी नापने को यात्रा कहते हैं।

हर साल छुट्टियों का इंतजार किसलिए करते हैं हम सब? ऐसे किसी सफर पर निकल पड़ने के लिए जो असंतुष्ट वर्तमान से बेहतर भविष्य की कामना को और पुख्ता करे, किसी देवस्थल की ओर। या फिर किसी हिल स्टेशन या समंदर की ओर। तमाम जिम्मेदारियों से कुछ वक्त के लिए निजात की इच्छा से। मनोकामना और इच्छा से छुटकारा कभी नहीं चाहते। सफर करना है मंजिल की तलाश में। अब तो घूमने की जगह दोस्त रिश्तेदार तय करते हैं। ‘फलाने जहां गए थे, हम भी इस बार वही जाएंगे!’ फुर्सत के कुछ दिनों को भी ‘तुमसे ज्यादा घूमे’ टाइप युद्ध में तब्दील कर दिया हमने। सोशल वेबसाइटों पर तस्वीरें चस्पां करने वाले फैशन का हिस्सा बने रहने के लिए भी घूमना जरूरी हो गया। यायावरी के मर्म को समझे बगैर घूमने निकल पड़ना मेरी नजर में समय की बर्बादी है। सेल्फी ही जरूरी है तो पहाड़ों या समंदर तक जाने की जहमत क्यों करना! केवल तस्वीरें खींचना मकसद है तो कहीं भी हो सकता है। फिर भी न जानते हुए कि घूमने का जिक्र आते ही सबसे पहले पहाड़ों की याद क्यों आती है? सारे तीर्थस्थान, प्रकृति की गोद में क्यों बसे हैं? क्यों कहते हैं जीवन भी यात्रा है? बिना इन सवालों के जवाब ढूंढ़े निकल पड़ते हैं यात्रा पर।

घूमते पहियों के साथ दृश्य बदलना, इस बदलाव को जज्ब करते हुए समय का ठहर जाना। कभी नीला आसमान, कभी काले घने बादलों का डेरा तो कभी धुंध का आगोश में ले लेना। जब तक बूझते, बादल है कि कोहरा, परदे का दृश्य बदल गया, पहाड़ों के पीछे से रोशनी की किरणें झांकने लगीं। जब तक चेहरे पर पड़ती किरणों की छांव को कैमरे में कैद करते कि नदी की कल-कल करती ध्वनि कानों में रस घोलने लगती।गाड़ी के विंडस्क्रीन पर ढुलकती बारिश का धड़कन के साथ मिल जाना। वाइपर से बूंदों की तरतीब बिगाड़ना और सामने बैठे अंधे मोड़ पर बिना हॉर्न दिए अपनी तरफ बढ़ती मौत की धुंधली आकृति से मुलाकात से ठीक पहले, सही वक्त पर जिंदगी का लगाया गया ब्रेक। पहिये और सड़क के बीच धुन या राग सधने के साथ एक नए अनुभव के द्वार पर खुद को खड़े देखना ही तो यात्रा है। समंदर किनारे बैठ कर उस अथाह गहराई में उतर जाना, मन में समंदर के उस पार जाने की कल्पना कर एक और सफर पर निकल जाना।

ट्रेन में बैठे हुए खिड़की से एकटक बाहर देखना और घंटों देखते रहना किसी नशे से कम नहीं होता। उस वक्त यात्री सचमुच यात्रा में होता है। अपने भीतर की यात्रा में… अतीत और भविष्य के मध्य ठीक वर्तमान में। वर्तमान में जीने का सुख देती हैं यात्राएं। जो भी दृश्य उभरता है, वह सब पीछे छूटता जाता है… अतीत होता जाता है। इसीलिए खिड़की से बाहर देखने की मुद्रा बेहद मनमोहक होती है। कभी खुद से महसूस करना हो कि वर्तमान में जीना क्या होता है तो यात्रा पर निकल पड़ना अच्छा विचार हो सकता है। घुमक्कड़ी करें अपने मन के कोनों को ताजगी से भर कर नए अनुभवों को फिर से जी लेने के लिए। घुमक्कड़ी सुंदर टापू बन जाए जीवन यात्रा में तो क्या कहना!

