चेतना का पाठ

पूजा सिंघल

अब गरमी की छुट्टियां निकल गई हैं, लेकिन इनके आते ही याद आते हैं बचपन के वे दिन जब हम छिपते-छिपाते मोहल्ले की एक छोटी-सी दुकान से अठन्नी और एक रुपए के हिसाब से बिल्लू, रमन, पिंकी और चाचा चौधरी की कॉमिक्स किराए पर लाकर पढ़ते थे। कॉमिक्स पढ़ने की वह प्रक्रिया एक तरह की सामूहिक गतिविधि का रूप ले लेती थी जब हम शाम को पढ़ी हुई कॉमिक्स पर दोस्तों से चर्चा करते और उनके पास उपलब्ध शृंखला में आगे की किताब लाने को करते। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में इस काम को सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता था और हमें स्कूल की पाठ्य-पुस्तक पढ़ने और सुलेख से लिखाई सुधारने की हिदायत दी जाती थी। इस बात को आज के प्रसंग में देखा जाए तो हम आज के अभिभावकों को ‘पढ़ाकू’ किस्म के लगेंगे, क्योंकि वे दुखी हैं कि उनके बच्चे मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। अलग-अलग तरह की ढेरों किताबें खरीदवाने से लेकर किसी बुक क्लब या लाइब्रेरी की सदस्यता दिलवाना, पढ़ने-लिखने, कथा-कहानियों से संबधित कैम्प या वर्कशॉप में हिस्सा दिलवाने तक, सभी भरसक प्रयास आज के माता- पिता करते हैं, ताकि उनके बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित हो। प्रकाशन बाजार भी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के नए-नए तरीके ढूंढ़ता है, युवा वर्ग के लिए मेट्रो में पढ़ने के लिए हल्की-फुल्की किताबें निकाल कर, ‘कॉमिक’ शैली के प्रचलन के चलते प्रसिद्ध उपन्यासों को ‘ग्राफिक’ फॉर्म में उतार कर और विभिन्न साहित्यिक और पुस्तक मेलों का आयोजन करवा कर। फिर भी कथा-कहानियों के इस देश में हम पढ़ने की संस्कृति का एक उदासीन दृश्य पाते हैं।

भाषा की प्राध्यापिका के तौर पर जब मैं कॉलेज के विद्यार्थियों को उनकी पसंद की कोई कहानी या उपन्यास चुन कर पढ़ कर आने को बोलती हूं तो अपने मन को पहले से ही समझा लेना पड़ता है कि इनमें से पचहत्तर फीसद विद्यार्थी बिना पढ़े आएंगे, क्योंकि वे ‘पढ़ने’ को अपनी पसंद से जोड़ कर देख ही नहीं पाते, ‘चुनाव’ करना तो बहुत बड़ी परेशानी है। यह एक विरोधाभास ही है कि वक्त के साथ बढ़ती जागरूकता और पढ़ने के साधनों तक पहुंच के बावजूद सोशल मीडिया पर गढ़े शब्दों के जंजाल में फंसा, अपनी अस्मिता की तलाश करता आज का युवा वर्ग ‘चिंतनशील पढ़ने’ से कन्नी काटता है। दूसरी ओर, करीब तीन साल पहले प्राथमिक कक्षाओं में किए गए शोध के आंकड़े बताते हैं कि कक्षा पांच में सिर्फ सैंतालीस फीसद बच्चे दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं। यह शोध ‘असर’ रिपोर्ट के नाम से जाना गया। सवाल है कि इस स्थिति के लिए समूची व्यवस्था में किस-किस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए! शिक्षक का रवैया, शिक्षण की विधि, स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर तय किए जाने वाले पाठ, ये सब मिल कर एक विडंबना की रचना करते हैं। पढ़ कर विषय-वस्तु से समझ न बना पाना ही बाद में भारी संख्या में निम्नवर्गीय परिवारों से आए बच्चों के स्कूल से पलायन का कारण बन जाता है। कहीं न कहीं इस पूरे परिदृश्य में बच्चों को किताबों से परिचित करवाने का तरीका और पढ़ाने का शिक्षा-शास्त्र जिम्मेदार है।

जाहिर है कि हमें हमारी पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति को थोड़ा गौर से देखने की जरूरत है। ब्राजील के एक प्रख्यात शिक्षा-चिंतक पॉउलो फ्रेरे का कहना है- ‘शब्द को पढ़ने से पहले, दुनिया को पढ़ना जरूरी है और शब्द को पढ़ने का मतलब लगातार दुनिया को पढ़ना है।’ दुनिया और शब्दों के बीच एक संवादात्मक संबंध को इस वाक्य में फ्रैरे ने बखूबी बयान किया है। यकीनन पढ़ने को वे एक ‘न्यूट्रल’ यानी तटस्थ गतिविधि नहीं मानते हैं, बल्कि उसे पढ़ने वाले के सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ से जोड़ कर देखते हैं।

दरअसल, पढ़ना व्यक्ति की आलोचनात्मक चेतना को विकसित करना है, जिससे वह निजी और सामाजिक स्तर पर कुछ परिवर्तनकारी काम कर पाए। आवश्यकता है पढ़ने की प्रक्रिया को सिर्फ किताबी ज्ञान बनने से बचाने की, ताकि पतझड़ में घर के बाहर जमा हुए पत्तों को जलाने से पहले हम उसके प्रभाव के बारे में सोचें। जब हम मंदसौर जैसी जगहों से किसानों की आत्महत्या की बात सुनें, तो उसे दूरदराज के गरीब लोगों की परेशानी समझ कर सिर्फ हमदर्दी महसूस करके न भूल जाएं, बल्कि यह विश्लेषण करें कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की इस दुर्दशा का निवारण कैसे हो। या फिर जब हम टीवी चैनलों पर कहीं सांप्रदायिक दंगों की ‘ब्रेकिंग न्यूज’ सुनें तो सिर्फ फेसबुक या ट्विटर पर विचारहीन रोष व्यक्त करके न रह जाएं, बल्कि व्यवस्था से जुड़ी सभी जिम्मेदार कड़ियों को पहचान सकें, उनकी भूमिका पर गहराई से चिंतन कर पाएं और एक लोकतांत्रिक सरकार से उसके उत्तरदायित्व को लेकर प्रश्न कर पाएं।

First Published on July 12, 2017 5:19 am