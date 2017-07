परीक्षा की समीक्षा

आधुनिक लोकतंत्रों में से बहुतों ने सामान्य बहुमत की व्यवस्था का चयन करके एक ऐसा शासन दिया जहां शासक और उसकी पार्टी आमतौर पर जितने जनमत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं उससे अधिक लोग उनके विरोध में खड़े हुए होते हैं। दूसरी ओर, आज के मशीनी और आधुनिक युग में विभिन्न परीक्षाओं के लिए एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग तेजी से बढ़ा है जिसे हम ‘एमसीक्यू’ या बहुवैकल्पिक कहते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता तब भी यह व्यवस्था आपके लिए कुछ अंक सुनिश्वित करती है। जब कुछ समझ में नहीं आता तब सभी प्रश्नों के लिए ए बी सी या डी जैसे केवल एक विकल्प का प्रयोग हर उत्तर के लिए करते जाएं, कुछ न कुछ तुक्के सही बैठ ही जाएंगे! और आप कुछ भी जाने बिना कुछ जानने वाले का दर्जा आसानी से पा लेंगे!

यह व्यवस्था कुछ विषयों की परीक्षा के लिए ठीक हो सकती है मगर कुछ के लिए यह बेहद खराब भी सिद्ध होती है। अगर साहित्य की बात करें तो यह भाव और व्याख्या की चीज है। उदाहरण देकर इसमें अर्थों को खोला जाता है। ऐसे में बहुवैकल्पिक व्यवस्था में परीक्षार्थी के पास उत्तर देने के सीमित विकल्प होते हैं, और एक सहृदय और समझदार विद्यार्थी इस व्यवस्था में कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। साहित्य के विद्यार्थी के लिए प्रेमचंद और अज्ञेय के साहित्य में क्या कहा गया है, किस समाज की रचना और कैसे बदलावों की बात की गई है, इनका मतलब है न कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी कौन-सी किताब पहले आई और कौन-सी पीछे इसका कोई मतलब है। मगर बहुवैकल्पिक ने विद्यार्थियों को आंकड़ों में उलझा कर रख दिया है। आजकल समय और श्रम की बचत के लिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इन परीक्षाओं में तथ्यात्मकता पर जोर रहता है जबकि अवधारणात्मक बातें, जिन्हें साहित्य में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उपेक्षित रह जाती हैं।

डीयू से लेकर बीएचयू जैसे देश के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों ने इस व्यवस्था को अपना लिया है। हाल में हुर्इं और कुछ जगह होने वाले एमफिल/पीएचडी की प्रवेश परीक्षाओं में यही प्रणाली रही और रहने वाली भी है। एक ओर शोध की खराब गुणवत्ता पर यूजीसी को ऐतराज हो रहा है तो दूसरी ओर उसी की नाक के नीचे उसके विश्वविद्यालयों द्वारा इस बहुवैकल्पिक व्यवस्था का अंधानुकरण करके सोचने वालों से अधिक रटने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की व्यवस्था इस मामले में अलग रही जहां अब भी व्याख्यात्मक उत्तर मांगा जाता है। ‘सीट कट’ और उसके बाद कोर्ट के स्थगनादेश से यहां भी इस पर फिलहाल विराम लग गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों के सोचने-समझने और तर्क-वितर्क और विचार-विश्लेषण की जांच करने वाला जेनयू फिलहाल देश का अंतिम प्रमुख संस्थान था।

देश के विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग को इस परीक्षा प्रणाली की गहन समीक्षा करनी चाहिए और इसके अंधानुकरण को खत्म करके इसे सीमित करना चाहिए। जिस प्रकार महज तीस-बत्तीस प्रतिशत वोट लेने वाली पार्टी अपने खिलाफ पड़े सत्तर-अड़सठ प्रतिशत जनमत को दरकिनार कर देती है, ठीक उसी तरह बहुवैकल्पिक व्यवस्था में महज कुछ सप्ताह किताबों में प्रश्नों को रट्टा मार कर याद रखने वाला व्यक्ति एक अच्छी सोच-समझ और युक्ति वाले विद्यार्थी को धकिया देता है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां बराबर बहुत सारे गैर-जरूरी मुद्दों पर बहस छिड़ी रहती है। ऐसे में छात्रों अर्थात देश के भविष्य से जुड़े इस बेहद जरूरी मुद्दे पर एक राष्ट्रीय बहस की दरकार है।

’अंकित दूबे, जनेवि, नई दिल्ली

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 4:42 am