विवशता की बेटियां

कविता भाटिया

उस दिन उषा आई, लेकिन दूसरे दिनों की तरह उसके चेहरे पर मुस्कराहट नहीं थी। मुझे उसका चेहरा कुछ खिंचा-खिंचा लगा। वह रोज की तरह झाड़ू उठा कर अपने काम में लग गई। उषा को मैंने अपने घरेलू कामों में मदद के लिए हाल ही में अपने यहां रखा था। उम्र अठारह बरस, कद में सामान्य से कुछ छोटी और चेहरे पर बच्चों की तरह भोलापन। पहले ही दिन उसकी उन्मुक्त हंसी ने मुझे प्रभावित कर लिया था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उत्सुकता हो रही थी कि उसके साथ सब ठीक तो है न! मैं कुछ देर उसके हाव-भाव देखती रही। एक-दो बार वह अपने आप में कुछ बड़बड़ाई भी। मुझे अचंभा हुआ और मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मैंने प्यार से उसे अपने पास बिठाते हुए उसके शांत रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह पांच भाई-बहनों के परिवार में अपने माता-पिता की सबसे बड़ी संतान है। पिता किसी फैक्ट्री में मिजाज के हिसाब से काम करते हैं। यानी जब मन चाहा, काम किया, नहीं तो शराब पीकर ताश-पत्तों वाले दोस्तों के साथ बैठ गया खेलने। मां चार-पांच घरों में बर्तन-बासन और सफाई का काम करके घर का खर्च चलाती हैं।

इधर खर्च बढ़ जाने के कारण उषा की पढ़ाई छुड़वा दी गई और मजबूरन उसे भी काम करना पड़ा। अपने छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई पूरी करवाने की इच्छा लिये उस संकल्पधर्मी लड़की के त्याग और विनम्रता पर मैं हैरान थी। इस बीच उसने बताया कि पिछले हफ्ते किसी के घर काम करते हुए उसका मोबाइल गिर कर टूट गया। उसने माता-पिता से उसे ठीक करवाने की बात की तो उसे नालायक, लापरवाह कह कर और घरों में काम पकड़ने की चेतावनी दे दी। इस पर उसने कहा- ‘लेकिन भाभी… मैं अपने शरीर से कितना निकालूं!’वह तो इतना कह कर चुप हो गई, मगर मेरे सामने पित्तृसत्ता का पूरा परिवेश उभरने लगा, जिसमें लड़की को सदा से ही सभी कुछ मूक भाव से स्वीकार करना पड़ता है। घर और छोटे भाई-बहनों की जिंदगी में रोशनी की किरण उगाने की जद््दोजहद में लगी उषा जैसी न जाने कितनी लड़कियां खुद किन अंधेरों में जी रही हैं, उसकी बातें सुनने के बाद मैं यह महसूस कर सकती थी। उच्चवर्गीय और मध्यवर्गीय परिवारों में घरेलू काम में सहयोग के लिए किसी को रख लिया जाता है। स्त्रियां अक्सर ऐसे कार्यों के लिए छोटी उम्र की लड़कियों को रखना पसंद करती हैं। इसके पीछे वजह शायद यह है कि उन्हें डांट-डपट कर उनसे ज्यादा काम लिया जा सकता है।

अधिकतर ऐसी लड़कियां अपने घरों की बड़ी बेटी होती हैं, जिन पर समय से पहले ही घर का वजन डाल दिया जाता है। छोटे भाई-बहनों की जिम्मेदारी, घर का चौका-बर्तन, कपड़ा आदि धोने के साथ दूसरों के घर का काम। ऐसे में हमारे घरों में निर्धारित समय से देरी से आने या अवांछित छुट्टी लेने पर अक्सर बिना यह सोचे कि इनका भी कोई परिवार है और इन्हें भी कोई दुख-तकलीफ हो सकती है, हम उन्हें ज्यादा पगार देने, गाहे-बेगाहे पहले पैसा देने की पेशकश करते या काम से हटा देने की धमकी देते रहते हैं।लेकिन अपनी नजरों पर ‘मैं’ का चश्मा चढ़ाए हम इतने आत्म-केंद्रित हो जाते हैं कि हमारी संवेदना न जाने कहां खो जाती है। हम निष्ठुर बनते चले जाते हैं। हमारे घरों को चमकाने, जूठे बर्तन धोने और हमें स्वच्छ बनाने के लिए आती ये लड़कियां सुबह-सुबह अपने घर के बोझ को बांटने निकल पड़ती हैं। जो स्त्रियां नौकरीपेशा हैं, उनका ऐसी घरेलू सहायिकाओं को रखना समझ में आता है। लेकिन आज के नए सुविधाभोगी चलन में घरेलू औरतें भी इन्हीं पर निर्भर हैं। जब हम कड़ाके की ठंड में कंबल या रजाई की गरमाहट में सिमटे रहते हैं या फिर उमस और चिलचिलाहट से भरी गरमी में एसी की ठंडक में आराम फरमा रहे होते हैं, तब भी ये सहायिकाएं हमारे घरों के काम निपटाने में लगी रहती हैं।

कई बार ये लड़कियां घरों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल से लेकर पूर्णकालिक सहायिका का काम भी करती हैं। सर्वेक्षणों में कई बार ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं कि कई बार ये शारीरिक और मानसिक हिंसा या यौन शोषण तक का शिकार होती हैं। ऐसे में इनके कल्याण और संरक्षण का सवाल बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर इनके परिवार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या झारखंड जैसे राज्यों से काम की तलाश में महानगरों में आ जाते हैं। जहां निर्धनता अभिशाप हो, वहां इनकी विवशता और दयनीयता संवेदना जगाती है। ऐसा नहीं है कि इनकी आंखों में सपने नहीं पलते। इच्छाएं यहां भी पनपती हैं, लेकिन गरीबी और विवशता के बोझ तले दबे रहने से न उनका अंकुरण हो पाता है न वे खिल पाती हैं।

First Published on January 9, 2017 12:12 am