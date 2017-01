दुनिया मेरे आगे: गांव का रास्ता

शान कश्यप

चीन में साम्यवादी पार्टी की सत्ता स्थापित होने के बाद 1953 से ही युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कामगारों के पास भेजने की योजना रही। 1955 में माओ त्से तुंग ने कहा था कि ‘गांव धरती और स्वर्ग का एक विस्तार है, जहां हम उन्नति कर सकते हैं।’ फिर सांस्कृतिक क्रांति में बहुत सारे युवाओं को ‘रेड गार्ड्स’ यानी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कृषि करने को प्रेरित और विवश भी किया गया। बाईस दिसंबर, 1968 को माओ का एक लेख ‘पीपुल्स डेली’ में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि ‘हमारे पास भी दो ही हाथ हैं, हम आलस्य न करें। शहर में रहने वाले बौद्धिक युवा गांव की गरीबी में काम करके अधिक शिक्षित होंगे।’ इस योजना में कई समस्याएं भी खड़ी हुर्इं। इसका आधार चूंकि लोकतांत्रिक नहीं था, इसीलिए कई बार राज्य सत्ता के बल-प्रयोग में युवा विवश हुए। उसके बाद उनके पुनर्वास में भी कई दिक्कतें आर्इं। कई विश्वविद्यालयी स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाए और विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा भी कुछ वर्षों के लिए ठप रही। कई मानते हैं कि एक पीढ़ी का जीवन इस प्रयोग में बर्बाद हुआ।

मान लिया जाए कि यह प्रयोग लोकतांत्रिक तरीके से हो। मुझे पूरी आशा है कि अगर गांधी होते और भारत नगरीकरण के साथ औद्योगिक विकास की ओर ही बढ़ता तो वे युवाओं से ऐसी ही अपील करते। बस उनका तरीका बहुत अलग होता। आज हमारे प्रधानमंत्री को यह गर्व-सा दिखता है कि जनता उनका बहुत सम्मान करती है। लोग उनके कहने पर विमुद्रीकरण के बाद शांति से पंक्तिबद्ध हो गए। अगर उनकी अपील इतनी कारगर है तो प्रधानमंत्री को एक और अपील देश के युवाओं से करनी चाहिए। यह अपील होगी स्वैच्छिक श्रमदान की। देश का हर युवा स्वैच्छिक रूप से एक वर्ष में न्यूनतम एक माह किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कृषि मजदूरी करे। वे किसानों के साथ रहें, उनकी जीवन-शैली में रचे-बसें, उनकी सहायता करें। कश्मीर का युवा केरल पहुंचे, और महाराष्ट्र का बिहार। दक्षिण से लोग पूर्वोत्तर जाएं और पंजाब से दक्षिण। इससे राष्ट्र के सांस्कृतिक और भौगोलिक विस्तार का भी पता चलेगा। अगर इस अपील से हर साल पांच हजार युवा भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो यह बड़ी सफलता होगी। दिन भर जो लोग सोशल मीडिया पर बैठे देश का जीडीपी बढ़ाते रहते हैं और प्रधानमंत्री को युग-पुरुष बताते नहीं थकते, उन्हें भी देश के लिए कुछ मौलिक सेवाएं देनी चाहिए। केवल जुबानी जमा-खर्च क्यों?

कुछ समय पहले रेडियो पर ‘कृषि योजनाओं’ पर एक प्रस्तुति में बहुत-सी बातों के अलावा विशेषज्ञ यह बता रहे थे कि कैसे मोबाइल ऐप बनाए जाने से किसान बहुत उत्साहित हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2015 के बीच किसानों की आत्महत्याओं में चालीस फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जहां 2014 में 5600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी, 2015 में यह आंकड़ा 8000 से अधिक हो गया। 2016 के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन सामान्य मानसून के बाद भी महाराष्ट्र में अकेले शुरुआती चार महीनों में चार सौ से ज्यादा आत्महत्याओं की खबर है। दूसरी ओर, सरकारी विशेषज्ञों का यह मानना भी है कि विमुद्रीकरण का किसानों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है और कृषि में विकास दर बढ़ रही है। नीति आयोग और मंत्रालय में बैठे विशेषज्ञों ने पता नहीं कौन-से किसानों से मुलाकात की है!ध्यान आया कि शहरी युवा कई बार ऐसे विशेषज्ञों की टिप्पणी सुन कर ही आश्वस्त रहता है कि गांव में तो सब ठीक ही है।

अगर वहां सब ठीक ही रहता, तो निरंतर बढ़ती किसानों की आत्महत्या और पलायन की समस्या क्या कम नहीं हुई होती? मेरे राज्य बिहार में पलायन आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार पलायन में दूसरे स्थान पर आता है। लोक संस्कृति के दिग्गज हस्ताक्षर भिखारी ठाकुर के समय गांव से शहर की ओर पलायन का सबसे प्रमुख गंतव्य कोलकाता हुआ करता था। आज दिल्ली है। इसी समस्या से निकला थिएटर का एक नया रूप- ‘बिदेसिया।’ एक नाटक और नाट्य शैली भी। ‘बिदेसिया’ ने गांव से शहर की तरफ पलायन और लोगों के अपनी सांस्कृतिक जमीन से उजड़ने की कहानी सुनाई है।शहरी युवा, जो अभिजात्य संस्थानों की देखरेख में पल्लवित-पुष्पित होते रहते हैं और मान लेते हैं कि बाकी लोगों का जीवन भी वैसा ही है, उन्हें उस जीवन का भाग बनना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री युवा वाहिनी को इसके लिए प्रेरित कर पाएं तो बड़ी बात होगी। यह सुझाव दिया जाए कि युवा शक्ति को गांव भेज कर देखें।

