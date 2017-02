दुनिया मेरे आगे- प्रकृति की गोद

वर्षा

यह लीची का एक छोटा-सा नौजवान पेड़ है, जिसकी शाखें अभी बहुत मजबूत नहीं। गरमियों में यह पेड़ लीचियों से लरजता है। इस पेड़ में चिड़िया का एक घोंसला भी है। सामान्य से दिखने वाले इस पेड़ की सूरत कुछ दिनों से बदल गई है। अब इसके नीचे एक छोटी-सी बांस की सीढ़ी लगी है। पास में ही एक छोटी मेज रखी है। इसकी शाखों पर बस्ते लटके हैं। जगह-जगह कुछ खिलौने टंगे हुए हैं। कहीं डॉक्टर वाला प्लास्टिक का आला टंगा हुआ है। एक गुड़िया का घर भी है अब इस पेड़ में। उसे भी रस्सी से बांध कर लटकाया गया है। तीन छोटे-छोटे मचान बने हैं, जिन पर तीन बच्चों का अधिकार है। अमूमन शुरुआती सर्दियों में पेड़ चुपचाप बसंत का इंतजार किया करता था। एक बच्ची ने इस पेड़ से दोस्ती की। फिर उस बच्ची को देख इस पेड़ के कुछ और दोस्त बन गए। सर्दियों में मौन साधे रहने वाला यह वृक्ष गुलजार हो गया… चिड़ियों की चहक से… बच्चों के खेल से। सर्दी की छुट्टियों में यह कुछ नन्हें दोस्तों का घर बन गया।

दिल्ली से देहरादून आ बसे एक परिवार की छोटी बच्ची को खेलने के लिए दोस्त चाहिए थे। शुरू में बच्चे नहीं मिले तो इसने पेड़ से ही दोस्ती कर ली। वह पहली बार पेड़ पर चढ़ी, उसकी शाखों पर बैठी। यह सब कुछ उसे इतना भाया कि स्कूल की किताबें लेकर पढ़ने के लिए भी पेड़ पर चढ़ गई। पहले टेलीविजन बंद करने के लिए बार-बार आवाज लगाने वाली मां को अब ‘पेड़ पर अभी मत जाना’ की आवाज लगानी पड़ती है। इसमें एक सुख भी है। उसे पेड़ पर बैठा देख पड़ोस के कई सारे बच्चे आ गए। वह बच्चा भी आया जो पहले खेलता नहीं था। सबने अलग-अलग शाखों पर अपना अपना मचान बना लिया है। किसी शाख पर रसोई बनाई गई है तो किसी शाख पर टीवी देखने की जगह। सांकेतिक तौर पर। पेड़ पर खेलते समय इन बच्चों की बातें सुनने का अलग ही मजा है। ये अपने मचान का खयाल रखते हैं। पेड़ से झरी सूखी पत्तियों को एक थैले में भर कर इन्होंने पैसा बना लिया है और डायलॉग है कि हमारे पैसे पेड़ पर उगते हैं! मैदान में इधर-उधर पड़ी बेकार समझ कर फेंकी गई चीजों को बटोर कर इन्होंने यहीं अपनी दुकान भी सजा ली है। पत्तों से ये खरीदारी करते हैं और खेल-खेल में सीखते भी हैं।

जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके पास याद करने के लिए बचपन के किस्से कहानियां होंगे, जो इन्हीं के हमउम्र महानगरीय बच्चों के पास नहीं होंगे। ये पेड़ की देखभाल करना भी सीख रहे हैं। इन्हें पता है कि अब लीची के पेड़ में बौर लगने का समय आ गया है। अब यहां ज्यादा उछलकूद नहीं मचानी। चिड़िया का घोंसला भी सुरक्षित है। चिड़ियां भी देखती होगी कि अब यहां उसके कुछ और साथी हैं। जब हम तकनीक के इस दौर में प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, यह प्रकृति से दोस्ती की तरह है। आखिर क्या वजह है कि अब डायबिटीज जैसी बीमारियों की जद में बच्चे भी आ गए हैं, तीस साल की उम्र में हार्टअटैक से मौत होने लगी है, छोटे-छोटे बच्चे तनाव में पाए जाते हैं!यह मामूली बात लग सकती है, लेकिन है नहीं। ऊंची इमारतों में सिकुड़ रहे हैं दिल्ली-नोएडा जैसे तमाम महानगर। वहां बच्चों के पास तो खेलने और जी भर कर दौड़ने की जगह नहीं। इमारतों के बीच की बहुत कम बची जगह को पार्क में तब्दील कर दिया गया। जो थोड़ी-बहुत जगहें हैं भी, वहां छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, क्रिकेट का बल्ला थामे कुछ किशोर, बैडमिंटन पकड़े लड़कियां- सब कुछ एक साथ एक समय में मौजूद रहते हैं। शायद इसीलिए ‘पकड़म-पकड़ाई’, ‘चोर सिपाही’ जैसे खेल भी खत्म हो रहे हैं। दरअसल, महानगरों के बच्चों का बचपन सिर्फ मोबाइल गेम, कम्प्यूटर या फिर खेलों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बीत रहा है।

जबकि जरूरत है कि बच्चों के पास अपना एक मैदान हो। वे अपने खेल और नियम बनाएं। खूब इधर-उधर भागें, फैलें न कि किसी सख्त प्रशिक्षक के नियम-कायदे में ही खेल सीखें। इन बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान देकर देखिए! मोबाइल परे हो जाएगा… कंप्यूटर का नशा भी उतर जाएगा। हम अपने बच्चों के बचपने को खो रहे हैं। खेल के मैदान बच्चों का बचपन लौटा ले आएंगे। जब ये बच्चे बड़े होंगे, इनके पास बचपन के किस्सों का भरा-पूरा बस्ता होगा। ढेर सारी मनचली, जंगली-सी यादें होंगी। आप याद करें कि पिछली बार किसी पेड़ को कब छुआ होगा आपने। यह प्रकृति से हमारा रिश्ता है। हवा-पानी जितना हल्का, मिट्टी जितना गाढ़ा रिश्ता।

यह सब देख मुझे लगता है कि हर बच्चे को बचपन में ‘मोगली’ जैसा होना चाहिए। हर बच्चे के पास एक ‘ट्री-हाउस’ होना चाहिए। महंगे खिलौनों की जगह माता-पिता अपने बच्चों को पौधों का तोहफा दें, प्रकृति से दोस्ती कराएं।

