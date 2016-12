सपनों के बाजार में

जिंदगी में सपने और सच उन रेल की पटरियों की तरह है जो साथ-साथ तो चलते हैं, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते हैं। शायद इसलिए यह बात होती है कि मैं नींद से जाग गया और मेरा सपना टूट गया। मुझे लगता है कि सपना टूटता नहीं है, बल्कि व्यक्ति नींद से जाग जाता है। इन वाक्यों से अपने समय में कलाम साहब जैसे गुणी लोगों का कई बार सामना हुआ होगा और उन्होंने भी इस बात से इत्तिफाक रखा कि सपने टूटते नहीं हैं, बल्कि नींद टूटती है। इसीलिए उन्होंने इस बात को बेहतर ढंग से परिभाषित किया था और बच्चों से वे कहते थे कि सपना वे देखो जो आपकी नींद उड़ा दे। उनके कहने का सीधा मतलब था कि रूमानी सपने के बजाय लक्ष्यभेदी सपने देखो। ऐसे सपने देखो जिसे पूरा करने का आपके पास साहस हो। उनका मतलब साफ है कि रूमानी सपने नींद में अच्छे लगते हैं, लेकिन नींद से जागते ही निराशा घेर लेती है। जिंदगी, सपने और सच के बीच गजब का सामंजस्य है। जिन लोगोंं ने इसके बीच सामंजस्य बिठा लिया, वे कामयाब हो गए और जो सपने को ही सच मान बैठे, उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी।

इस बदलते समय में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जोर है, सोशल मीडिया का शोर है और सुबह नींद से जागने से लेकर रात सोते तक सपने दिखाते एफएम पर गूंजती आवाजें। ये सारे उपकरण हैं। इनका सपनों से कोई रिश्ता नहीं है। बाजार के ये हिस्से आपको सपने दिखाते हैं और आप सपनों में कब इनके ग्राहक बन जाते हैं, यह आपको ही खबर नहीं होती है। यह मान लिया जाए कि महंगाई बढ़ गई है, रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दस-बीस हजार रुपए को हम उतनी छोटी रकम मान लें, मानो एक समोसे की खरीदी कर रहे हैं।इस बाजार ने सपनों को सामान बना दिया है। बढ़िया महंगा मोबाइल, कान में महंगा हेडफोन और महंगी बाइक शायद युवाओं सपने बन गए हैं। इन सबके बीच किताबों की दुनिया सिकुड़ती चली जा रही है। स्कूलों के पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा का लोप हो चुका है। अब हम आॅनलाइन पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। होमवर्क और आजकल जिसे अंग्रेजी स्कूल की भाषा में ‘प्रोजेक्ट’ कहा जा रहा है, वह स्कूल के वेबसाइट पर मिलेगा। स्कूल अगर ये पेपर बना कर देगा तो उसे स्टेशनरी पर खर्च करना होगा, भले ही वह इसके एवज में मोटी फीस वसूल ले। बच्चे को घर पर इंटरनेट चाहिए प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। प्रोजेक्ट पूरा कर अच्छे नंबर पाना बच्चे को सपना लग सकता है। जबकि सच यह है कि वह इस तरह भी बाजार का हिस्सा बन गया है।

मेरी समझ में तो अब तक नहीं आया कि यह कौन-सा सपना है? नम्बरों की दौड़ में भागते बच्चों के पास अपने भावी जीवन को लेकर कोई योजना नहीं है और अगर है भी तो वह, जो उनके दायरे से एकदम बाहर है। एक बच्चा अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ लगभग हर विषय की कोचिंग करता है। मन और तन से थके बच्चे के पास सपने देखने का भी वक्त होगा, यह एक सवाल है। वह सपने देखता है कि टेलीविजन के परदे पर कैसा जीवन है। दरअसल, यह सपना नहीं भटकाव है। अगर ऐसा नहीं होता तो हजारों की संख्या में पढ़ने वाले बच्चों में दो या चार को ही लाखों रुपए वाले सालाना पैकेज की नौकरी कैसे मिल पाती? क्या बाकी सारे बच्चे फिसड्डी हैं? क्या वे इस लायक नहीं हैं?

सच तो यह है कि सबके सपने थे कि वे भी इस नौकरी के हकदार बनें। लेकिन वे भटकाव के शिकार हो गए। उन्हें किसी ने कलाम साहब का सबक सिखाया ही नहीं कि सपने वह देखो, जो तुम्हारी नींद उड़ा दे। किसी की नींद उड़ी तो उनके सपने सच हो गए और बाकि नींद से जागने के साथ ही अपने सपने को टूटते देखते रहे। उनकी यह टूटन कुछ समय बाद जिंदगी के रूठने में बदल जाती है और यही स्थिति आगे चल कर युवा मन को हताशा में डुबो दी जाती है।

नाकामी से बेजार और आने वाले दिनों से डर कर उनके सामने एकमात्र विकल्प होता है जिंदगी से मुक्ति। यह इतना कड़वा सच है कि लगातार युवाओं में हताशा के चलते आत्महत्या के आंकड़े डरा रहे हैं। समय कठिन होता चला जा रहा है। ऐसे में लगता है कि सपने और उसके सच के बीच बाजार से युवा पीढ़ी को सजग करने की जरूरत है। यही नहीं, जागती आंखों से सपने देखने का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं, बल्कि उस लक्ष्य को सपने की तरह जीने की जरूरत है जो उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाती है।

पति ने मंज़ूर किया नजीब जंग का इस्तीफा; अनील बैजल हो सकते हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 29, 2016 4:11 am